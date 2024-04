F4 Brasil: Veja horários e como ver a etapa de Interlagos

A Fórmula 4 Brasil realiza neste fim de semana a segunda etapa da temporada 2024, acompanhando a Stock Car Pro Series em Interlagos para muita ação de pista.

Após a etapa do Velocitta, Álvaro Cho lidera o campeonato com 40 pontos com um top 3 bem equilibrado. Matheus Comparatto é o segundo com 38 enquanto Rafaela Ferreira vem em terceiro com 35. Na sequência, um empate triplo entre Ethan Nobels, Lucca Zucchini e Ciro Sobral.

Confira os horários da F4 Brasil em Interlagos:

Fórmula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h50 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h - Classificação Sexta-feira 16h50 Motorsport.com Corrida 1 Sábado 08h50 Motorsport.com Corrida 2 Sábado 16h35 Motorsport.com Corrida 3 Domingo 14h35 Motorsport.com

