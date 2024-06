A McLaren disse que está buscando respostas sobre por que seu carro de Fórmula 1 atualizado está entregando mais do que o previsto, especialmente pistas com velocidades lentas.

A equipe baseada em Woking introduziu um grande passo de desenvolvimento em seu MCL38 no GP de Miami, que ajudou Lando Norris a garantir sua primeira vitória na F1.

Desde então, Norris conquistou o segundo lugar no GP da Emilia Romagna, enquanto seu companheiro de equipe Oscar Piastri terminou em segundo lugar na corrida do fim de semana passado em Mônaco.

Mas embora a McLaren esteja satisfeita com o fato de suas atualizações terem ajudado a levar a equipe a lutar pelas vitórias, ela ficou um pouco insegura sobre por que os ganhos que as mudanças proporcionaram são maiores do que o previsto.

O chefe da equipe, Andrea Stella, disse que chegar ao fundo dessa situação é fundamental para ajudar a equipe a entender melhor como deve abordar o desenvolvimento do carro.

“O que vemos e esperávamos é apenas mais downforce em todas as condições”, explicou Stella. “Mas o carro, comparado com o que esperávamos, parece se comportar bem também em baixa velocidade – possivelmente um pouco mais do que prevíamos com base em nossas ferramentas de desenvolvimento, o que é uma boa notícia.

“Mas obviamente isto é algo que precisamos de compreender com muita precisão, para que tenhamos a informação certa para desenvolver ainda mais nesta direção, porque parece ser muito rentável para o tempo de volta e também parece tornar-nos competitivos em circuitos que têm baixo - curvas de velocidade.”

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Erik Junius

Stella acha que parte da melhoria inesperada é provavelmente o resultado do aumento da confiança do piloto, permitindo que Norris e Piastri forçassem mais, mas também existem alguns elementos técnicos que ele acha que precisam ser melhor compreendidos.

“Este aspecto das atualizações que possivelmente funcionam um pouco melhor do que o esperado está em todo o mapa”, disse ele. “Não é específico para baixa velocidade.

“Para nós, ainda é uma questão em aberto o porquê do carro agora parecer bastante decente em baixa velocidade. E não queremos tirar conclusões precipitadas porque é fundamental que obtenhamos a resposta mais precisa para esta questão.

“Poderia ser uma grande oportunidade para um maior desenvolvimento, por isso precisamos de compreender exatamente porque é que o carro é agora competitivo em baixa velocidade.”

Mas Stella deixou claro que a questão do carro produzir mais do que o esperado não se resume a uma questão de correlação fábrica/pista – já que o seu ganho real de downforce está dentro do alvo.

“Acho que devemos diferenciar aqui o que é a correlação e o que medimos no caminho certo com os dados esperados. Deste ponto de vista, as coisas correm praticamente como esperado.

“Mas o outro ponto é, uma vez que você traz esses tipos de atualizações e essa eficiência aerodinâmica extra em particular, qual é o tempo de volta que você ganha?

“Você faz sua simulação e acha que vai ganhar X. Mas parece que você ganha X mais um pouquinho. Portanto, não se trata da correlação entre desenvolvimento e pista. É mais que o prêmio do ponto de vista do tempo de volta parece ser um pouco maior do que você simularia.”

