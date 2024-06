Novato sensação da temporada 2024 da MotoGP, o piloto da Tech3 GasGas, Pedro Acosta, confirmou neste sábado (01) sua promoção para a equipe oficial da KTM em 2025 em um contrato válido até o fim de 2026, substituindo Jack Miller.

O piloto de 20 anos garantiu a promoção para a equipe principal da KTM após apenas seis rodadas em sua temporada de estreia, onde já garantiu dois pódios em GPs, após belas disputas contra campeões como Marc Márquez e Francesco Bagnaia.

"Foi importante para mim continuar trabalhando com a KTM e ver todo o projeto e a história até agora e como crescemos nas corridas", disse Acosta.

"Então, é bom continuar para o futuro: chegar na cor laranja é como voltar para casa. A maneira como eles estão se esforçando e melhorando nos últimos dois anos é o que também está me incentivando a ficar nos próximos dois anos".

Acosta tem sido apoiado pela KTM desde seus primeiros dias no Mundial, garantindo efetivamente uma vaga na categoria rainha enquanto ainda estava correndo na Moto3 em 2021.

Ele finalmente fez sua tão esperada mudança para a MotoGP este ano como o atual campeão da Moto2, juntando-se a Augusto Fernández na equipe satélite Tech3 da marca GasGas, mas em uma RC16 de fábrica e com engenheiros fornecidos pela KTM.

Acosta tem sido tão impressionante no início da temporada de 2024 que tem sido o piloto de maior pontuação na KTM. Seus resultados nas seis primeiras rodadas o colocaram em um sólido sexto lugar no campeonato, duas posições à frente do piloto de fábrica da KTM Brad Binder, que tem um contrato com a KTM que também vai até o final da temporada de 2026.

Esperava-se que Acosta garantisse um lugar na equipe de fábrica da KTM em 2025, mas a marca austríaca tomou a decisão surpreendente de anunciar sua mudança antes mesmo das férias de verão.

Ele assumirá o lugar atualmente ocupado por Miller, que está em sua segunda temporada com a KTM depois de se juntar à Ducati.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A KTM já havia alertado que Miller e Fernández não estavam tendo o desempenho esperado pela marca, com os dois pilotos atualmente em 15º e 17º lugares na classificação e tendo marcado apenas 40 pontos entre eles, contra os 83 de Acosta.

O anúncio, no entanto, não sinaliza necessariamente o fim do caminho para Miller na KTM, pois acredita-se que o australiano esteja sendo avaliado para uma mudança na direção oposta à GasGas.

Pit Beirer, diretor da KTM Motorsports, disse: "É com grande prazer que anunciamos esta notícia. Estamos tão entusiasmados quanto todos os outros quando Pedro mostra sua velocidade e personalidade na pista, e parece que esse garoto está conquistando muitos novos fãs em todo o mundo".

"Desde os primeiros dias na Red Bull MotoGP Rookies Cup, pudemos ver que ele era um piloto especial. Alguém que faz as coisas de forma diferente e com a mentalidade mais forte para trilhar seu próprio caminho".

"Isso o torna único no mundo da MotoGP. Isso nos dá muita energia e poder para fazer essa jornada com ele por meio de nossas equipes e motocicletas. Também quero mencionar nossa KTM GP Academy e o trabalho de pessoas como Aki Ajo com Pedro. É muito legal saber que estaremos juntos por mais alguns anos".

"Ele tem um grande futuro na MotoGP e estamos realmente ansiosos pelo próximo capítulo de sua carreira conosco".

