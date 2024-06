A MotoGP entregou uma corrida sprint emocionante em Mugello neste sábado. E a vitória ficou com um dos donos da casa. Francesco Bagnaia largou bem, saltou pra ponta e não deu chances para ninguém, vencendo e aproveitando o abandono de Jorge Martín para cortar a vantagem do espanhol na liderança para 27 pontos.

Marc Márquez e Pedro Acosta fecharam o top 3. Completaram o top 10: Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Aleix Espargaró e Raúl Fernández.

Martín não largou bem, caindo para terceiro na primeira curva atrás de Bagnaia e Bastianini, com Binder saltando nove posições para quarto e Marc Márquez fechando o top 5.

Ao final da primeira volta, Bagnaia já abria 0s5 na ponta para Martín, que havia retomado a posição em cima de Bastianini, com Márquez passando Binder no fim da reta principal para assumir a P4. Acosta, Viñales, Morbidelli, Aleix e DiGia completavam o top 10.

Na sequência, o caos começou. Quartararo e Oliveira se encontraram na pista e levaram à queda de ambos. Já no começo da terceira volta, Martín e Bastianini disputavam a segunda posição quando o piloto da Ducati deu o mergulho no fim da reta principal. Mas, ao retomar a trajetória na primeira curva, acabou encostando na moto da Pramac, levando ao abandono de Bastianini.

Com isso, Bagnaia liderava na quarta volta de 11 com 0s3 para Martín, que tinha Márquez em terceiro a 0s1, enquanto o espanhol abria 1s2 para Acosta, que ultrapassava Binder pela quarta posição.

A briga entre Martín e Márquez foi permitindo a Pecco abrir quase 1s na frente, com o hexacampeão conseguindo concluir a manobra na sexta volta. E, para botar um pouco mais de fogo no campeonato, o líder foi ao chão sozinho a quatro do fim, deixando Bagnaia com 1s para Márquez, que tinha 1s4 para Acosta, com Morbidelli e Binder completando o top 5.

No final, Francesco Bagnaia entregou uma performance dominante para vencer e, talvez, fazer as pazes com as corridas sprint. Com o resultado, ele baixa a vantagem de Jorge Martín para 27 pontos. Marc Márquez foi o segundo, com Pedro Acosta fechando o top 3.

A MotoGP volta à pista de Mugello no domingo com o GP da Itália completando a ação da sétima etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília com transmissão da ESPN e do Star+.

