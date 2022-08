F4 Brasil retorna ao Velocitta com expectativa de novos recordes

Carregar reprodutor de áudio

Quase quatro meses após o início da sua temporada inaugural, a Fórmula 4 Brasil está de volta ao Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu. A pista foi sede da abertura do campeonato e, no próximo fim de semana (3 e 4/9), receberá a quarta etapa do ano. A expectativa das equipes e competidores é que os recordes registrados no evento de estreia sejam superados nas corridas de sábado e domingo, reforçando os novos patamares de competitividade que a categoria atingiu após quatro meses de contato e experiência com o modelo italiano Tatuus F-4 T-021/ Abarth-Autotecnica especialmente fabricado para a categoria.

Os atuais recordes pertencem aos dois primeiros colocados na tabela de pontos. O vice-líder Lucas Staico, da equipe TMG Racing, detém a melhor volta para a pole position no Velocitta, depois de ter registrado o tempo de 1min27s193 (média de 142,153 km/h) para os 3.443 metros do traçado. Já o recorde de melhor volta em corrida é do líder Pedro Clerot, da Full Time Sports, que cravou 1min28s168 (média de 140,581 km/h) na Corrida 1 da primeira etapa.

Peso no campeonato

Como cada etapa da F4 é composta de três corridas, até o próximo domingo o Velocitta terá sido palco de seis largadas, empatando neste quesito com Interlagos. Por isso, o traçado do Interior paulista figura como um dos mais decisivos na disputa pelo título de 2022, uma vez que na soma das duas etapas realizadas lá terão sido colocados em jogo um máximo de 140 pontos. Destes, 70 estarão disponíveis no próximo final de semana.

Piloto da Full Time Sports, Pedro Clerot lidera o campeonato com 178 pontos, contra 101 de Lucas Staico, da TMG Racing. Vinícius Tessaro, da Cavaleiro Sports, aparece em terceiro e soma 74, dois à frente de Nicholas Monteiro, também da TMG. Nicolas Giaffone é o quinto colocado na tabela. O piloto da Cavaleiro tem 63 pontos, seguido por Fernando ‘Fefo’ Barrichello, da Full Time, com 56.

Programação

O cronograma da F4 Brasil no Velocitta começa na sexta-feira, 2 de setembro, com dois treinos livres e a sessão classificatória que vai definir os poles das Corridas 1 e 3 — o grid da segunda prova é determinada pela inversão dos oito primeiros colocados da primeira disputa da etapa.

O sábado contempla as duas primeiras corridas do fim de semana. Com 25 minutos mais uma volta, a Corrida 1 tem largada prevista para 10h05, enquanto a segunda prova, com 18 minutos mais uma volta, está marcada para 14h50. A rodada tripla se encerra na manhã de domingo, com outra prova de 25 minutos mais uma volta, a partir de 9h45.

A Fórmula 4 Brasil conta com transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial da categoria no YouTube.

Programação completa no Velocitta:

Sexta-feira, 2 de setembro

11h00 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

14h10 – Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h30 – Stock Car – Treino Livre 1

16h50 – Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 3 de setembro

08h25 – Stock Car – Treino Livre 2

10h05 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h30 – Stock Car - Classificação

14h50 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 4 de setembro

09h45 – Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h50 – Visitação aos boxes

13h10 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h45 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após três etapas (9 corridas):

1º - Pedro Clerot, 177 pontos

2º - Lucas Staico, 101

3º - Vinícius Tessaro, 74

4º - Nicholas Monteiro, 72

5º - Nicolas Giaffone, 63

6º - Fernando Barrichello, 56

7º - Ricardo Gracia, 52

8º - Luan Lopes, 35

9º - Felipe Barrichello Bartz, 31

10º - Nelson Neto, 30

11º - Richard Annunziata, 20

12º - Álvaro Cho, 24

13º - Victor Backes, 19

14º - João Tesser, 16

15º - Lucca Zucchini, 15

16º - Aurélia Nobels, 1

