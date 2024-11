F4 Brasil: Zucchini 'passeia' em Goiânia e vence corrida 2

A Fórmula 4 Brasil deu sequência à etapa de Goiânia neste sábado, com a realização da corrida 2 da rodada tripla. 'Veterano' na categoria, Lucca Zucchini não teve problemas para triunfar, após receber a bandeira quadriculada tendo liderado todas as voltas.

Rafaela Ferreira garantiu a segunda posição, seguida por Filippo Fiorentino, fechando o pódio.

Na briga pelo campeonato, Matheus Comparatto ficou com o sexto lugar, à frente de Alvaro Cho, oitavo. Com isso, o piloto da Oakberry Bassani retomou a liderança do campeonato, com 240 pontos, três a mais que Cho.

A terceira prova da etapa de Goiânia acontece neste domingo, às 8h25, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Resultado completo em instantes...

Veja como foi

