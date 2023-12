A Fórmula 4 Brasil teve o calendário para 2024 anunciado oficialmente nesta sexta-feira pela Vicar, promotora da categoria de base. A terceira temporada do certame que conta com a chancela da FIA será maior, com oito etapas e 24 corridas programadas – como adiantou em primeira mão Gastão Fráguas em entrevista ao Motorsport Business -, começando no dia 24 de março no autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, e encerramento em 15 de dezembro em Interlagos.

A preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 segue como principal evento do calendário, marcada para o dia 3 de novembro. Outra novidade será a primeira etapa realizada em solo internacional da categoria: a argentina vai receber os jovens pilotos no fim de semana do dia 6 de outubro. Será o encontro que antecederá justamente data marcada como evento suporte da F1.

Outra novidade é o aumento de praças aptas a receber os carros da Fórmula 4 Brasil. Como categoria chancelada pela FIA, ela só pode correr em autódromos homologados no mínimo com o grade 3 (nível 3) dado pela federação. Neste ano, além de Interlagos (grade 1); Velocitta e Goiânia (grade 3), a F4 vai correr em uma pista argentina com esta chancela, além, é claro, do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, que tem projeto para o nível 3 da FIA. Assim que a reforma do circuito da capital federal terminar, o processo de homologação será efetuado.

Além disso, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, terá o maior número de etapas em 2024, com três. O Velocitta tem dois encontros programados. As outras pistas presentes ao calendário divulgado oficialmente nesta sexta-feira receberão apenas uma etapa: Goiânia, Brasília e Argentina.

Vale lembrar que os locais marcados com asterisco poderão ser substituídos em função de fatores como: pista em obras, questões de viabilidade não solucionadas na data do evento, ou mesmo opção do organizador por outro local mais apropriado naquele momento.

Calendário da temporada 2024 da Fórmula 4 Brasil:

1ª - 24/03 – Velocitta (SP)

2ª - 21/04 – Interlagos (SP)

3ª - 30/06 – Velocitta (SP)

4ª - 28/07 – Goiânia (GO)

5ª - 06/10 – Argentina

6ª - 03/11 – Interlagos (SP) (preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1)

7ª - 24/11 – Brasília (DF)

8ª - 15/12 – Interlagos (SP)

