Pavie está de volta ao grid da Fórmula 4 Brasil com a TMG Racing

O brasiliense Arthur Pavie está de volta ao grid do BRB Fórmula 4 Brasil para o restante da temporada 2024. O piloto será representante da TMG Racing, equipe pela qual iniciou sua trajetória na categoria em 2022, quando substituiu Aurelia Nobels na etapa de Goiânia e mostrou um desempenho promissor.

A performance fez Pavie disputar o campeonato completo no ano seguinte. Competindo como novato com a equipe Oakberry Bassani F4, o piloto de Brasília conseguiu angariar bons resultados e, na segunda etapa de Interlagos, garantiu seu primeiro pódio da carreira com um segundo lugar.

Vice-campeão entre os rookies em 2023, Pavie estará de volta ao grid com a TMG Racing em um novo cenário, onde vai encarar os desafios da F-4 Brasil como piloto com mais experiência, além de ter a oportunidade de correr em novas pistas, como Buenos Aires, onde a categoria fará a sua estreia em 2024.

“É muito bom estar de volta à TMG Racing, equipe que me recebeu na F-4 Brasil em 2022. Estou muito ansioso para ver como as coisas vão ser daqui para frente no campeonato, principalmente com as corridas super disputadas e as novidades desse ano. É uma nova oportunidade de mostrar meu melhor e aprender dentro da F-4”, disse Pavie, que tem como objetivo conquistar sua primeira vitória na categoria.

Chefe da TMG Racing, Filipe Forti está com grandes expectativas para a chegada do jovem de 18 anos: “Sabemos do seu potencial. Ele competiu no ano passado na Fórmula 4 Brasil, então traz uma experiência valiosa a partir da próxima etapa. Esperamos que ele contribua significativamente para nossos resultados.”

Arthur Pavie fará seu retorno já na próxima etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, onde o BRB Fórmula 4 Brasil realiza sua terceira etapa do ano entre os dias 28 e 30 de junho.

