Alex Márquez parece ser o homem menos impressionado com seu notável retorno após duas quedas na sexta-feira no GP da Espanha de MotoGP. Ele foi o melhor em Jerez durante todo o dia, apesar de ter sofrido um acidente de baixa velocidade pela manhã e depois uma forte queda no início do TL2, que durou uma hora.

Após a segunda queda, que ocorreu quando o piloto seguia o irmão Marc na rápida curva à direita em Pons, havia dúvidas se Alex Márquez conseguiria voltar à ação imediatamente. Ele passou a maior parte da sessão em seu motorhome da Gresini, onde cuidava de um braço que não tinha gostado do passeio pela brita. Mas ele voltou quando faltavam 16 minutos para o fim da sessão, bem a tempo de começar a verdadeira disputa por uma vaga na Q2.

Ele foi rápido o dia todo, estabelecendo o melhor tempo no TL1 - impressionantemente, liderando todos os quatro setores. Alex Márquez cumpriu o prometido, chegando ao topo da tabela de tempos quando faltavam dois minutos para o fim da sessão. Ele foi um décimo de segundo mais rápido que Francesco Bagnaia, com o irmão apenas em quarto lugar e sem o ritmo inigualável de sempre no primeiro dia de ação da MotoGP na Europa nesta temporada.

O tempo de 1m35,991s de Alex foi a primeira volta no circuito de Jerez que uma moto da MotoGP fez abaixo da marca de 1m36s. E ele conseguiu isso com um conjunto de pneus médios, enquanto todos os seus rivais usavam pneus traseiros macios. Como o chefe da equipe, Michele Masini, disse depois, "nosso plano de pneus foi prejudicado" pelo acidente no início da sessão.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Márquez pode ter tido um pouco de sorte para que o tempo da volta se mantivesse, já que uma enxurrada de acidentes no final da sessão levou a bandeiras amarelas e as voltas dos rivais foram interrompidas ou canceladas. Mas não havia como questionar a qualidade de sua volta, principalmente nessas circunstâncias.

No entanto, o próprio Alex, que está 17 pontos atrás de seu irmão na classificação, não gostou dos elogios quando falou com a mídia. Ele lamentou não apenas seus erros, mas também a perda de um valioso tempo de preparação para a corrida em ambas as sessões.

"O objetivo principal era estar no Q2 e conseguimos isso muito bem", disse ele. "Mas não estou feliz com o dia. Não fizemos o trabalho e a tarefa que precisávamos fazer. Hoje eu estava confiante demais com a motocicleta, não estava sentindo o limite. Estava apenas tentando forçá-la e não percebi que o limite estava lá. Estou com raiva porque foi um erro ficar confiante demais."

Sobre isso, Alex também deixou escapar uma frase usada por um certo piloto da Ducati em seu caminho para o título mundial: "A moto estava muito estável e muito boa", disse ele, repetindo as palavras de Bagnaia depois que o italiano saiu da liderança no COTA em 2023.

"Precisamos controlar um pouco esse risco porque, em sextas-feiras como essa... Hoje não aconteceu nada, mas isso pode nos afetar no campeonato."

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando pressionado, Márquez concordou, relutantemente, que havia alguns pontos positivos em seu desempenho: "Sim, obtivemos recordes, primeiros lugares, tudo o que você quer nos treinos. Mas não fizemos o que realmente precisa ser feito em uma sexta-feira. Portanto, é um sentimento misto, mas voltamos bem. A melhor maneira de pedir desculpas à equipe pelos erros é ser rápido e eu estava apenas tentando fazer isso."

Márquez confirmou que não levaria nenhum problema de lesão para o fim de semana após os dois acidentes de sexta-feira, apesar de o segundo ter causado uma perda de sensibilidade nas mãos logo após o acidente.

"Foi um impacto muito rápido e muito limpo, mas as pedras a 200 km/h machucam e ardem muito", relatou. "Então, esse foi o maior problema, não conseguia sentir minhas mãos por causa das escoriações causadas pela brita. Eu estava bem, mas meus braços estavam dormentes. Agora estou apenas um pouco machucado, como é normal. Mas fisicamente estou bem."

