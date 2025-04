A Porsche Cup C6 Bank foi obrigada a cancelar os treinos livres da Carrera, Challenge e Trophy na tarde desta sexta-feira em Interlagos. As atividades da terceira etapa ficaram comprometidas por problemas de drenagem nas retas de Interlagos, onde a lâmina de água empoçada implicava muito risco para segurança dos pilotos dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Todos puderam acelerar pela manhã, em atividades opcionais. São treinos que sempre constam das programações da Porsche Cup C6 Bank, nos quais os pilotos regulares e seus coaches podem conduzir os carros, que são equipados com pneus nas mais variadas condições _de modo que o resultado final não reflete a realidade da disputa, o que normalmente fica claro a partir do treino livre.

Com a chuva no início da tarde e a temperatura baixa em São Paulo, muitas poças se formaram tanto no traçado quanto nas áreas de escape. Os pilotos consultores da Porsche Cup C6 Bank, coordenados por Max Wilson, fizeram diversas tentativas de acelerar em seguidas avaliações da pista. Mas não houve condição de segurança, de modo que foi anunciado o cancelamento dos treinos da tarde e a sequência da programação normal da terceira etapa a partir das 8:45 de sábado.

Assim a pista será aberta com o qualificatório da Carrera, dividido em três grupos no Q1 e com o Q2 reunindo os dez mais rápidos dos 33 competidores inscritos para lutar pelas cinco primeiras filas. Vale lembrar que a etapa marca a estreia do Boost, mecanismo de acréscimo de potência aos carros da categoria principal. Cada competidor tem 12 acionamentos para o fim de semana, carga que é disponibilizada a partir do Q1. O gerenciamento do Boost fica a cargo de cada piloto, de modo a acrescentar variáveis nas estratégias das corridas.

A seguir acontece o quali da Challenge, também dividido em grupos para o Q1, seguidos pelo Q2. Então vem o treino livre da Trophy.

Além da estreia mundial do Boost em um evento de Porsche Cup, a etapa marca a primeira etapa após o aniversário de 20 anos da categoria no Brasil, efeméride festejada com um recorde absoluto de 73 carros inscritos nas três categorias em São Paulo

A primeira corrida do fim de semana está marcada para 14:30, com a Carrera Cup. A categoria teve quatro provas no ano, com quatro vencedores diferentes no Velocitta: Chris Hahn, Miguel Paludo, Thiago Vivacqua e Alceu Feldmann. \A primeira corrida da Challenge tem largada prevista para 15:10 e a classe teve três vencedores distintos Gerson Campos (duas vezes), Caio Chaves e Leonardo Herrmann. A última atividade de pista do sábado é o qualificatório da Trophy. Neto Carloni tem sido o nome da divisão de entrada neste ano, com duas poles e duas vitórias.

No domingo acontecem mais três corridas, com a Trophy iniciando as atividades a partir das 09:06. A Carrera realiza a corrida 2 às 12:10, com a Challenge fechando o dia na sequência.

A Porsche Cup C6 Bank tem suas provas exibidas pelo Motorsport.com.

