Porsche Cup estreia o "Boost" na Carrera Cup em Interlagos

O primeiro evento da Porsche Cup C6 Bank após seu vigésimo aniversário marca mais uma formidável novidade, reafirmando o pioneirismo da categoria brasileira dentro do cenário mundial. Os carros da Carrera Cup, a principal categoria do evento, passam a contar com o Boost. É um mecanismo que confere aos carros entre 20 e 30 cavalos de potência adicional, cujo acionamento ficará a critério dos pilotos.

Concebido para tornar as corridas ainda mais emocionantes, o Boost é uma exclusividade da Carrera Cup Brasil dentro do ecossistema global dos eventos monomarca de Porsche. Nenhuma outra Porsche Cup pelo mundo dispõe do mecanismo, desenvolvido pela Porsche Cup C6 Bank com autorização da Porsche Motorsport.

O sistema atua na injeção eletrônica dos carros da geração 992, oferencendo potência adicional durante determinado período de tempo. O tempo de duração do Boost, a exata potência adicional e o número de acionamentos serão determinados nos regulamentos particulares das provas, levando em conta as características de cada circuito.

Em Interlagos neste fim de semana serão 12 acionamentos durante 25 segundos a partir do treino classificatório e a gestão fica a critério dos pilotos. Se usarem, por exemplo, no Q1 e no Q2 da tomada de tempo, terão dez acionamentos restantes para as duas provas da etapa.

Para se adaptarem à novidade e traçarem as melhores estratégias incluindo os trechos onde o Boost pode render mais dividendos, os 33 pilotos inscritos nesta etapa da Carrera terão 30 acionamentos disponíveis nos treinos opcionais e livre de quinta e sexta-feira.

Diferentemente do que acontece com o “DRS Zone” da F1, no qual há um ou mais trechos delimitados da pista para o acionamento da asa móvel, na Carrera Cup o emprego do Boost é liberado em qualquer setor do traçado, podendo ser empregado tanto no ataque para ultrapassagem quanto na defesa da posição.

Além de um intervalo de 100 segundos entre dois acionamentos, para evitar o uso do Boost em voltas seguidas, o emprego do mecanismo é vedado em largadas e relargadas.

Há dois sinais visíveis de que o mecanismo está em utilização: um para o piloto e outro para o público. Do lado de fora do carro, os carros terão farol alto piscando. Dentro do cockpit, o piloto verá uma luz verde no painel com dois leds piscando e o contador de ativações restantes.

O time de engenharia da Porsche Cup C6 Bank conta com um sistema de monitoramento que possibilita acompanhar em tempo real as ativações e o saldo de Boosts restantes em cada carro. Nesta etapa de estreia, narradores e comentaristas terão acesso a tais informações, podendo compartilhar com o público ao reportar as disputas do fim de semana.

O Boost foi desenvolvido e testado pelo time técnico da Porsche Cup C6 Bank ao longo dos últimos dois anos. Diversos testes e simulações foram feitos, inclusive nesta semana, para garantir segurança, confiabilidade total e resistência a falhas. As avaliações dos pilotos consultores da categoria que trabalharam no projeto foram bastante entusiasmadas, com adaptação rápida e positiva ao mecanismo.

Agora o Boost estará disponível também nas corridas da Carrera Cup, conferindo ainda mais emoção às provas da Porsche Cup C6 Bank. Além dos 33 carros da categoria, a etapa deste fim de semana tem mais 23 carros na Challenge e 18 na Trophy, perfazendo um total de 73 pilotos inscritos em Interlagos (novo recorde de participantes de uma etapa de sprint).

