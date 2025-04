Andrea Kimi Antonelli se tornou uma sensação por suas conquistas nas categorias juniores de monoposto. O italiano mostrou que tem muito talento ao vencer inúmeras corridas, conquistar títulos e assinar para defender a Mercedes na Fórmula 1 quando a equipe 'perdeu' Lewis Hamilton para a Ferrari.

Dito isso, a Netflix se juntou com a equipe e com o WhatsApp para criar um documentário sobre o piloto e a transferência da Fórmula 2 direto para a categoria principal.

A notícia foi compartilhada pelo canal oficial do WhatsApp no YouTube, onde está disponível a previsão do trailer para o dia 27 de abril.

A estreia oficial de Por dentro da maior troca de pilotos da história da F1: O Assento, que deve contar os bastidores da troca de pilotos feita pela equipe de Brackely está prevista para estrear no dia 5 de maio, na plataforma de streaming.

