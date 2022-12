Carregar reprodutor de áudio

Um dos novos talentos do esporte a motor brasileiro, Lucca Zucchini parte para a etapa final da F4 Brasil, marcada para este final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O piloto conquistou o título rookie da classe Rotax DD2 Max da Copa São Paulo de Kart Granja Viana, realizada no último sábado no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

Zucchini teve uma temporada das mais fortes na competição que tem como base o kartódromo localizado na região metropolitana de São Paulo. O piloto chegou a última etapa na liderança entre os novatos e com chances de título geral na classe. Após uma quebra na primeira bateria, o segundo lugar na bateria final, depois de largar do fim do grid, valeu o campeonato entre os rookies.

“Estou muito feliz. Tive uma quebra na primeira bateria que me obrigou a largar do final do grid na segunda. Escalei o pelotão e terminei em segundo, conseguindo o título entre os rookies. Entrei na etapa buscando manter a consistência que tive ao longo da temporada e conquistei o título”, disse Zucchini, que agora volta suas atenções para a etapa final da F4 Brasil, marcada para o Autódromo de Interlagos, dentro da programação da Stock Car.

As corridas da categoria de monopostos serão realizadas no final de semana. As duas primeiras provas da rodada tripla estão marcadas para o sábado (10), a primeira a partir das 9h55, e a segunda às 13h55. O campeonato chegará ao final no domingo com a terceira prova do final de semana, marcada para 13h. BandSports e canal da categoria no YouTube mostram as provas.

