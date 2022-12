Carregar reprodutor de áudio

Em fim de semana com muita velocidade, a Fórmula 4 Brasil desembarca em Interlagos para a etapa final de sua temporada inaugural. E mesmo com o título já decidido a favor de Pedro Clerot, as corridas prometem muita emoção.

Clerot garantiu o título na última etapa, em Goiânia, chegando a 266 pontos. Em segundo está Lucas Staico, com 163, seguido de Vinicius Tessaro, com 133, Nicolas Giaffone, com 108 e Fefo Barrichello completando o top 5 com 98.

As atividades em Interlagos serão distribuídas entre a quinta-feira e o domingo. A Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial do YouTube da categoria. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da mais nova categoria de monopostos do país.

Confira os horários da F4 Brasil em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 09h05 Canal do YouTube da F4 Brasil Treino Livre 2 Quinta-feira 11h Canal do YouTube da F4 Brasil Shakedown Sexta-feira 08h20 Classificação Sexta-feira 11h15 Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 1 Sábado 09h55 Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 2 Sábado 13h55 Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil Corrida 3 Domingo 13h Bandsports e Canal do YouTube da F4 Brasil

