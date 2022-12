Carregar reprodutor de áudio

Depois de cinco etapas, a Fórmula 4 Brasil realiza a última rodada tripla neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Piloto da TMG Racing, Nick Monteiro vai em busca de desempenhar forte performance com intuito de fechar a temporada com resultados positivos.

“Estamos há mais de um mês sem acelerar na F4 Brasil e vai ser bom estar de volta, desta vez, para finalizar a temporada. Apesar deste hiato, tenho mantido minha preparação física, indo na academia, andado no simulador, guiando kart. No último sábado, corri de KZ Graduados, no Brasileiro de KZ, no Kartódromo Granja Viana”, conta Nick.

No início de agosto, o Autódromo de Interlagos foi palco de três pódios de Monteiro, além de pole position na terceira prova. Foi um recorde no circuito paulistano na primeira temporada da F4 Brasil.

“Na última vez que estive em Interlagos, cravei a pole position e conquistei três pódios, um resultado extremamente positivo e certamente eu e a TMG Racing vamos trabalhar para trazer um resultado positivo assim. A temporada está acabando, então esta é hora de ir para cima”, completa o piloto.

As atividades de pista da F4 Brasil começam nesta quinta-feira (8) com treinos e a classificação acontece na sexta-feira (9) às 11h15. No sábado (10), a corrida 1 será às 9h55 e a corrida 2 às 13h55, enquanto a terceira prova ocorre no domingo (11) às 13h.

