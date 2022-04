Carregar reprodutor de áudio

Kiko Porto vai largar da quarta fila na primeira corrida da segunda etapa da temporada da Indy Pro 2000, marcada para o Barber Motorsport Park, autódromo localizado no estado americano do Alabama. O piloto da DEForce Racing obteve a oitava colocação na sessão classificatória realizada na tarde desta sexta-feira.

O editor recomenda: Kiko Porto fala sobre vantagens de carreira nos EUA e evita prometer título da Indy Pro 2000

O pernambucano registrou na melhor das suas voltas na definição das posições de largada em 1min17s7091, baixando em um décimo a marca obtida no treino livre desta manhã. O piloto, que trabalhou na maior parte do tempo no acerto para a corrida, buscará na primeira disputa do final de semana, marcada para este sábado, escalar o pelotão.

“O resultado da classificação poderia ter sido um pouco melhor, mas o nosso trabalho até o momento foi pensado para as corridas. Tenho um carro bom para avançar amanhã, como nós fizemos em São Petersburgo. Então, nosso objetivo segue sendo o mesmo: brigar na frente para conquistar um pódio e, quem sabe, lutar pela vitória”, disse Porto, que é apoiado pelo Banco Daycoval.

A programação da Indy Pro 2000 terá sequência neste sábado (30), com a disputa da primeira corrida do final de semana, marcada para 15h30, com transmissão do canal do Road to Indy no YouTube. Ainda no sábado, às 20h05, haverá a classificação para a segunda corrida do final de semana, que terá largada às 16h30 de domingo.

Confira o grid para a primeira corrida da Indy Pro 2000 no Alabama:

1º - Reece Gold (EUA/Juncos Hollinger) - 1min17s3343

2º - Colin Kaminsky (EUA/Pabst) - 1min17s5000

3º - Enaan Ahmed (ING/Juncos Hollinger) - 1min17s5414

4º - Braden Eves (EUA/Jay Howard) - 1min17s5540

5º - Louis Foster (ING/Exclusive) - 1min17s5685

6º - Josh Green (EUA/Turn 3) - 1min17s6168

7º - Nolan Siegel (EUA/DEForce Racing) - 1min17s6529

8º - Kiko Porto (BRA/DEForce Racing) - 1min17s7091

9º - Yuven Sundaramoorthy (EUA/Pabst) - 1min18s1507

10º - Jordan Missig (EUA/Pabst) - 1min18s2008

11º - Jonathan Browne (IRL/Turn 3) - 1min18s2040

12º - Jack William Miller (EUA/Miller Vinatieri) - 1min18s2169

13º - Salvador de Alba (MEX/Jay Howard) - 1min18s3757

14º - Wyatt Brichacek (EUA/Jay Howard) - 1min18s4968

15º - Charles Finelli (EUA/FatBoy) - 1min20s8208

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: