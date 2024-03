A primeira pole position da temporada 2024 do Campeonato Mundial de MotoE é brasileira. Nesta sexta-feira (22/03), Eric Granado garantiu a melhor volta do classificatório da etapa, que acontece no Autódromo de Portimão, em Portugal. Essa é a nona vez na carreira em que o piloto larga na frente.





O dia de atividades da categoria de motos elétricas começou com a pista ainda fria pela chuva que caiu na região do Algarve. Por isso, o potencial da moto preparada pela LCR E-Team guiada pelo brasileiro começou a aparecer na segunda sessão de treinos, onde Eric finalizou com o quarto melhor tempo, se classificando direto para o Q2.



A volta perfeita

Quando foi para a pista durante a classificação, Granado utilizou a experiência alinhada ao trabalhado feito durante os testes pré-temporada para tirar a melhor performance possível, se aproveitando do vácuo para, faltando três minutos para o fim, arrancar uma volta de 1m46s470, um tempo que não seria alcançado por mais ninguém.



“Eu tive uma pré-temporada muito boa. Tenho tudo o que preciso para brigar no meu máximo, nós fizemos um bom trabalho. Eu não estava tão rápido nos testes [e treinos], preferi trabalhar na moto, para obter uma configuração melhor. E isso resultou na pole desse final de semana. Foi importante [a configuração da moto] hoje e vai ser importante especialmente amanhã, para conseguirmos pontos”, disse Eric, que corre a temporada com um capacete em homenagem ao ídolo Ayrton Senna.



As duas corridas em Portimão estão agendadas para o sábado, com largada às 09h15 e 13h10, sempre no horário de Brasília. As provas são transmitidas pelos canais ESPN4 e pelo serviço de streaming Star+. O Motorsport.com, em parceria com a Yamaha, repercute no videocast PÓDIO CAST (YouTube e podcast).

