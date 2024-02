Honda revela equipes e estratégias para motociclismo na temporada 2024

A Honda revelou as equipes oficiais e as estratégias para competições na temporada 2024. O lançamento da Honda Racing Brasil foi realizado na manhã desta quinta-feira (22/2), no escritório da empresa, em São Paulo (SP), e apresentou reforços de peso para os principais campeonatos de motocross, rali, enduro e motovelocidade.

No lançamento, estiveram presentes jornalistas e influenciadores digitais, além de integrantes das equipes, concessionários, profissionais do motociclismo e diretores e colaboradores da Honda. Marcelo Langrafe, diretor comercial da Honda Motos e CRM da Honda South America, lembrou que o esporte está diretamente conectado ao DNA da marca, já que o primeiro incentivador das competições foi o fundador da empresa, Soichiro Honda. “Tudo faz parte da mesma força que impulsiona a Honda a buscar a excelência em todas as atividades”, explica.

“Reforço o compromisso e o protagonismo da Honda com o país e com o esporte no Brasil. Muito mais do que títulos, o comprometimento está em um propósito superior, seja no aprimoramento técnico de pilotos e novos talentos que irão representar a nossa bandeira pelo Brasil afora como na profissionalização e fomento dos campeonatos, proporcionando entretenimento para as pessoas. Com a sinergia de nossa rede de concessionárias nesta parceria, ajudamos a construir um sólido legado para o esporte nacional”, continua.

Equipes oficiais

A Honda Racing Brasil trouxe novidades para todos os times oficiais na temporada 2024. No Motocross, depois de virar a sensação das etapas finais do Campeonato Brasileiro 2023, nas quais conquistou vitórias como piloto convidado, o francês Stephen Rubini voltou para ficar. Ele é tricampeão francês e está de olho no primeiro título brasileiro da carreira, pela MX1.

O equatoriano Jetro Salazar segue na equipe e busca o tetracampeonato brasileiro da categoria, enquanto o paulista Gustavo Pessoa volta a defender a Honda Racing, em busca da taça inédita da MX1. Os três aceleram as motocicletas CRF 450R.

Na classe MX2, com a CRF 250R, mais duas novidades: o mineiro Bernardo Tibúrcio, dono de seis títulos brasileiros nas categorias de base e duas vezes campeão do Arena Cross, e o catarinense Vitor Borba, de olho no primeiro título brasileiro. O chefe de equipe oficial é Reinaldo Almeida, pela segunda temporada, e os desafios serão as provas do Campeonato Brasileiro de Motocross e do Arena Cross.

A marca terá um time satélite em ação, o JP Pro Honda Team. Estão confirmados os pilotos Hector Assunção na MX1, o uruguaio Franco Iavecchia na MX2 e Tatá Castro na categoria Feminina. O comando será de João Paulo Camargo.

No Rally, outro importante reforço para o Campeonato Brasileiro da modalidade. O norte-americano Mason Klein, atual campeão do Sertões, chega para acelerar a CRF 450RX na classe Moto 1. O argentino Martin Duplessis, campeão latino-americano em 2023, segue na equipe, na mesma categoria.

Também com a CRF 450RX, o mineiro Gabriel Soares defende o título brasileiro da classe Moto 2. Já o capixaba Tiago Wernersbach, com a moto CRF 250F, busca o tetra da categoria Brasil no Sertões e no campeonato nacional. Dário Júlio comanda a equipe oficial pelo 11º ano.

Na Motovelocidade, a Honda Racing montou uma equipe forte candidata ao título da categoria principal do SuperBike Brasil, com a CBR 1000RR-R Fireblade SP. A começar pelo retorno do paulista Eric Granado, em busca do pentacampeonato da categoria SuperBike Pro. Nas últimas temporadas, ele competiu com o patrocínio da Honda do Brasil no Mundial de SuperBike e no Campeonato Espanhol.

O time segue com Guilherme Brito, atual vice-campeão da SuperBike Pro, e João Carneiro, que estreou no ano passado na categoria para motos de mil cilindradas, em quarto lugar da tabela. Os dois já foram campeões da Copa Pro Honda CBR 650R e correram antes na Honda Jr Cup, categorias de formação que seguem patrocinadas pela Honda da temporada 2024. A chefia da equipe continua com Reinaldo Campos, que, somando todas as temporadas, tem 12 anos de parceria com a Honda.

No Enduro, o principal nome da modalidade está de volta ao Campeonato Brasileiro, o capixaba Bruno Crivilin. Atual campeão latino-americano e português, ele disputou o Campeonato Mundial nas últimas temporadas e quer aumentar a galeria de 10 títulos nacionais em diferentes categorias. Ele compete na classe E1 com a CRF 250RX.

O time segue com Vinicius Calafati, agora na categoria E2, acelerando a CRF 450RX. Na E4, exclusiva para motocicletas nacionais, Alexandre Valadares, o Brankim, defende o título brasileiro com a CRF 250F. Com a mesma moto, Bárbara Neves busca o pentacampeonato nacional na classe feminina. Fernando Silvestre é o chefe de equipe pela segunda temporada.

Categorias monomarca da Motovelocidade – Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de pilotos na motovelocidade, a Honda mantém o investimento em duas categorias monomarca, na programação do SuperBike Brasil 2024.

Pela 12ª temporada, a Honda Jr Cup é uma categoria-escola para jovens de oito a 16 anos com a moto Honda CG 160 Titan. Já a Copa Pro Honda CBR 650R irá contribuir na formação de talentos do esporte pelo quinto ano consecutivo.

Patrocínios esportivos

Durante o evento de lançamento, a Honda confirmou os eventos esportivos patrocinados na temporada 2024. A marca segue como patrocinadora oficial do Sertões e dos campeonatos brasileiros de Enduro e de Motocross, assim como do Arena Cross e do SuperBike Brasil. As competições são referências em cada modalidade, tendo atraído mais pilotos a cada ano, e desempenham importante papel no desenvolvimento do motociclismo.

Confira as equipes oficiais e o time satélite da Honda Racing Brasil 2024:

HONDA RACING DE MOTOCROSS

Stephen Rubini – MX1 – CRF 450R

Jetro Salazar – MX1 – CRF 450R

Gustavo Pessoa – MX1 – CRF 450R

Bernardo Tibúrcio – MX2 – CRF 250R

Vitor Borba – MX2 – CRF 250R

Chefe de equipe: Reinaldo Almeida

JP Racing Honda (equipe satélite)

Hector Assunção – MX1 – CRF 450R

Franco Iavecchia – MX2 – CRF 250R

Tatá Castro – MXF – CRF 250R

Chefe de equipe: João Paulo Camargo

HONDA RACING DE ENDURO

Bruno Crivilin – E1 – CRF 250RX

Vinicius Calafati – E2 – CRF 450RX

Alexandre Valadares “Brankim” – E4 – CRF 250F

Bárbara Neves – EF – CRF 250F

Chefe de equipe: Fernando Silvestre

HONDA RACING DE RALLY

Mason Klein – Moto 1 – CRF 450RX

Martin Duplessis – Moto 1 – CRF 450RX

Gabriel Soares – Moto 2 – CRF 450RX

Tiago Wernersbach – Brasil – CRF 250F

Chefe de equipe: Dário Júlio

HONDA RACING DE MOTOVELOCIDADE

Eric Granado – CBR 1000RR-R Fireblade SP

Guilherme Brito – SuperBike – CBR 1000RR-R Fireblade SP

João Carneiro – SuperBike – CBR 1000RR-R Fireblade SP

Chefe de equipe: Reinaldo Campos

