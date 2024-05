Uma classificação de poucas chances marcou esta sexta-feira de segunda etapa do Mundial de MotoE no circuito de Barcelona, na Catalunha. O brasileiro Eric Granado, piloto da LCR E-Team, garantiu, em sua terceira volta, uma marca segura e rápida o suficiente para se manter na liderança nos cinco minutos finais de sessão, garantindo sua segunda pole position na temporada 2024.

Granado mostrou consistência ao longo de toda a manhã no traçado catalão, garantindo o melhor tempo da primeira sessão de treinos com 1min49s130. Na segunda sessão, fez a segunda melhor volta, abaixando seu tempo para 1min48s301, demonstrando estar em boas condições para disputar a pole .

Foco em resultados

Durante a sessão classificatória, Eric completou quatro voltas. O melhor tempo veio na terceira, 1min48s215, que concretizou a segunda pole do brasileiro na temporada e a terceira largada na primeira fila em 2024. O tempo foi 0s032 melhor que as voltas de Mattia Casadei, companheiro de LCR, e Alessandro Zaccone, que empataram suas marcas.

“Nós fizemos um bom trabalho ao longo de todo o dia. Eu me sinto muito bem nesse circuito e venho fazendo boas classificações, então só preciso transformar isso em resultados nas corridas, entregar meu melhor da primeira até a última volta para garantir o máximo de pontos possíveis para o campeonato”, disse o piloto do Brasil, que atualmente é décimo colocado.

As duas corridas da MotoE na Espanha estão programadas para o sábado, com largadas às 07h15 e 11h10, sempre no horário de Brasília. As provas são transmitidas pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

