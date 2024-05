A rodada dupla do Mundial de MotoE realizada neste sábado (25/05) em Barcelona, na Catalunha, foi de certa forma positiva para Eric Granado. O brasileiro da LCR E-Team largou na pole position das duas provas e garantiu o segundo lugar da primeira corrida, chegando muito próximo da vitória no circuito onde viveu um dos momentos mais dramáticos da carreira em 2023.

Com a pole position garantida na sexta-feira, Eric chegou para a primeira disputa na manhã deste sábado com vontade de vencer. Na largada, caiu para a quarta colocação, mas imprimiu um ritmo forte e defensivo para se manter na parte da frente do pelotão.

Fôlego na reta final

A partir da quarta volta, Granado começou a se recuperar, tomando a segunda posição e pressionando o líder em busca do primeiro lugar. A boa performance seguiu até as voltas finais, quando Eric chegou a brigar definitivamente pela vitória, recebendo a bandeirada em segundo com apenas 0s131 de diferença para o vencedor, Oscar Gutierrez.

A corrida 2 começou da mesma forma que a anterior, com Eric tendo que recuperar posições, feito que realizou com sucesso ainda na volta 2, quando fez uma manobra por dentro da pista, se aproveitando do vácuo para tomar a primeira posição. Em seguida, o brasileiro começou a abrir vantagem sobre os concorrentes, liderando até a volta 4, quando sofreu uma queda.

“As largadas de hoje não foram o ideal, mas eu consegui me manter na frente na corrida 1, então foi um bom trabalho. Eu estou feliz pelo pódio, ainda mais porque tive um péssimo momento nessa pista no ano passado e não sabia se voltaria a correr, então ter ido ao pódio foi um grande passo hoje”, comentou Eric, que no ano passado sofreu um acidente em Barcelona que obrigou um longo processo de recuperação.

O resultado em Barcelona deixa Eric Granado com 43 pontos, na 11ª colocação do campeonato, apenas cinco pontos atrás do sexto colocado. A próxima etapa da MotoE está marcada para o próximo final de semana, entre os dias 31 de maio e 1º de junho em Mugello, na Itália.

