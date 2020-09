Eric Granado tem volta anulada e larga em último na MotoE

Eric Granado ficou, literalmente, a poucos centímetros de conseguir um final de semana perfeito na MotoE. O piloto da equipe Avintia Esponsorama era um dos favoritos para cravar a pole position da terceira etapa do mundial da categoria, em Misano, na classificação deste sábado (12). E o brasileiro marcou o melhor tempo, mas foi anulado por deixar a moto escorregar alguns centímetros para fora dos limites da pista.

Como resultado, Eric larga da última posição. O brasileiro lamentou o erro e disse que “o único problema apareceu justamente no momento decisivo da pole.” O piloto ainda comentou: “Excedi o limite da pista por poucos centímetros. Isso só acontece quando você está andando no máximo que pode. Faz parte. Mesmo largando da última posição vou fazer o meu melhor da primeira até a última volta. Vamos para cima.”

Granado é o terceiro colocado no campeonato, com 28 pontos, e já conquistou uma vitória no ano, no GP da Espanha, em Jerez. O atual líder da temporada é o suíço Dominique Aegerter, da equipe Intact, com 41 ponto. Ele larga na quinta posição.

A pole position foi conquistada pelo italiano Mattia Casadei, da equipe SIC58, com um tempo de 1min43s852. Ele ocupa a quarta colocação no mundial, uma posição atrás do piloto brasileiro.

A corrida será às 5h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais Fox Sports.

Grid da terceira etapa em Misano:

1º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - 1min43s852

2º - Xavier Simeon (BEL/LCR) - 1min43s952

3º - Lukas Tulovic (ALE/Tech3) - 1min44s027

4º - Matteo Ferrari (ITA/Gresini) - 1min43s580*

5º - Dominique Aegerter (SUI/Intact) - 1min44s206

6º - Niccolò Canepa (ITA/LCR) - 1min44s221

7º - Jordi Torres (ESP/Pons) - 1min44s262

8º - Tommaso Marcon (ITA/Tech3) - 1min44s269

9º - Mike di Meglio (FRA/Marc VDS) - 1min44s352

10º - Alessandro Zaccone (ITA/Gresini) - 1min44s687

11º - Niki Tuuli (FIN/Ajo) - 1min44s697

12º - Alejandro Medina (ESP/Aspar) - 1min44s754

13º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - 1min44s847

14º - María Herrera (ESP/Aspar) - 1min45s008

15º - Josh Hook (AUS/Pramac) - 1min45s162

16º - Alex de Angelis (SMN/Pramac) - 1min45s261

17º - Jakub Kornfeil (TCH/WithU) - 1min45s753

18º - Eric Granado (BRA/Avintia) - sem tempo

Confira aqui o calendário do Mundial de MotoE 2020

Q4: Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em quinto e Vettel fica atrás de Kimi em Mugello

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não tem vez'?