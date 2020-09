Eric Granado obteve neste domingo a segunda vitória consecutiva da maratona que iniciou sete dias antes, em Interlagos, durante a abertura da Superbike Brasil. Na prova deste fim de semana, disputada em Goiânia, Granado chegou 13s à frente de Pedro Sampaio.

Com o triunfo sobre o companheiro de Honda Racing, Granado agora soma 52 pontos na liderança da competição, contra 40 de Sampaio. O terceiro colocado é o goiano Matheus Barbosa (Kawasaki Ninja ZX-10), com 32 pontos.

Mas o tricampeão da Superbike teve pouco tempo para comemorar. Já nesta segunda-feira, embarca para a Europa, onde, domingo, disputará a terceira etapa da MotoE, em uma sequência que o fará competir em cinco fins de semanas consecutivos.

Prudência – Na etapa da Superbike, Eric repetiu a estratégia que empregou na prova de Interlagos e largou com prudência. Saindo da pole, ele caiu para o terceiro lugar, mas imediatamente passou a “fazer sombra” ao seu parceiro, ultrapassado na quarta volta.

Logo depois, Granado também passou o primeiro colocado, Barbosa, e depois passou a abrir vantagem, cravando melhores voltas seguidamente. Assim como havia feito em Interlagos, o piloto da Honda Racing novamente registrou pole, melhor volta e vitória.

“Eu sabia que o calor ia exigir dos pneus no final, então pilotei sempre dentro de um limite que me permitisse chegar no fim com algum controle sobre a situação”, resumiu Granado, destacando que a prova foi disputada na hora mais quente do dia, com 34ºC ambientes.

“Na pista o calor era de quase 50º, então preferi estudar os adversários e dar um bote certeiro, preservando o equipamento. Mesmo assim, o calor cobrou seu preço dos pneus e a moto escorregava bastante, mas deu para administrar e vencer”, conta o líder do campeonato.

Ainda no domingo, Granado seguiu de Goiânia para São Paulo, de onde viaja para a Itália para a disputa das duas próximas duas etapas da MotoE. Em seguida, retorna para a terceira etapa da Superbike, dia 27, novamente em Interlagos.

“Competir é algo que me faz muita falta e com a paralisação dos campeonatos no primeiro semestre senti muita falta de estar na pista com a equipe”, conta ele. “Então, essa sequência é um pouco cansativa, por conta das longas viagens, mas é o melhor dos mundos".

"Além disso, depois dessas duas provas no Brasil pude recuperar um pouco meu condicionamento de ritmo de corrida. O importante é que o ano começou bem e agora vou representar o Brasil em mais uma etapa do Mundial. Melhor, impossível”, resume Eric.