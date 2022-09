Granado busca nova etapa perfeita para ser campeão da MotoE

Carregar reprodutor de áudio

A Copa do Mundo de MotoE realiza neste final de semana em San Marino sua última etapa na temporada de 2022. Disputado na pista de Misano, capital do enclave situado a leste do território italiano, pelo segundo ano seguido o GP será palco da decisão do título da categoria.

Apenas o brasileiro Eric Granado (vice-líder do campeonato, com 176,5 pontos) e o suíço Dominique Aegerter (194) têm chance de conquistar o título. Com 50 pontos em jogo na rodada dupla, Granado chega a Misano com uma desvantagem de 17,5 para o piloto suíço.

Aegerter, que completará 32 anos no final de setembro, e Granado, de 26, dominaram a temporada. Nas dez corridas disputadas, o brasileiro foi o melhor cinco vezes, contra três do experiente suíço. Eric foi o vencedor nas corridas 1 e 2 da Espanha, corrida 2 da Holanda e corridas 1 e 2 da Áustria.

Já Aegerter ganhou três vezes: corrida 2 na França, corrida 1 na Itália e corrida 1 na Holanda. Porém, uma das vitórias de Eric, na corrida 2 na Holanda, teve computada apenas metade dos pontos devido à interrupção causada pela chuva.

Uma variada combinação de resultados pode dar o título ao brasileiro. Mas a intenção de sua equipe é tentar repetir a façanha alcançada no GP da Espanha (29 e 30 abril) e na etapa da Áustria (20 e 21 de agosto), quando o brasileiro venceu as duas provas das rodadas duplas. Nenhum outro piloto do grid conseguiu estabelecer tal domínio em um GP.

“Nossa equipe está muito motivada para essa etapa depois das vitórias e da pole que conseguimos na Áustria”, diz Granado, piloto da LCR E-Team. “Na Áustria e na Espanha mostramos do que somos capazes. Repetir um final de semana assim é muito difícil na MotoE, mas nosso trabalho é tentar".

"Nosso foco é fazer o melhor e chegar na última corrida da rodada dupla com chances de disputar o título. E aí, na MotoE, tudo pode acontecer, como já vimos dezenas de vezes. Tenho confiança no trabalho da equipe. Nossa missão é difícil, mas o resultado que conseguimos na Áustria mostra que tudo é possível. Vamos pra cima”, completou.

A ESPN4 e o Star+ mostram a etapa de Misano da MotoE ao vivo neste final de semana. Na sexta-feira, a classificação está marcada para as 11h50 da manhã. Já as corridas, no sábado e no domingo, têm suas largadas programadas para 11h25 e 10h30 no sábado e o domingo, respectivamente.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: