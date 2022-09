MotoE: Vice-campeão, Granado termina temporada com novos recordes

Carregar reprodutor de áudio

Eric Granado encerrou neste domingo a temporada 2022 da MotoE com um terceiro lugar – o oitavo pódio do ano para o vice-campeão. Saindo de quarto lugar no grid, o brasileiro figurou na briga pela vitória e, no fim, assumiu o terceiro posto, à frente do campeão Dominique Aegerter.

Com isso, garantiu mais um bom resultado em sua melhor temporada na carreira. O ano de Granado foi seu melhor na MotoE em números. Somando cinco vitórias no campeonato desde 2019, ele dobrou o número em 2022, totalizando 10.

E o piloto conseguiu isso mesmo passando por um período de adaptação com sua nova equipe, a LCR E-Team, em termos de ritmo de classificação – com apenas uma pole position frente às quatro conseguidas em 2021.

Porém, em ritmo de corrida, Eric se mostrou o mais forte, com quatro voltas mais rápidas em 12 largadas – recorde da temporada. Com isso, seus números gerais em quatro anos de MotoE até aqui são 10 vitórias, 7 pole positions e 12 voltas mais rápidas – recordes absolutos no campeonato de motos elétricas. Com o máximo de 32 provas na MotoE, Granado divide o recorde de ter feito todas as largadas do mundial elétrico com o italiano Matteo Ferrari e a espanhola María Herrera.

É de Eric também o recorde de hat-tricks (pole, volta mais rápida e vitória), com quatro na categoria até o momento – único piloto a conseguir a façanha mais de uma vez em quatro anos de campeonato.

Etapa final

O resultado da prova deste domingo foi especialmente celebrado por Eric, que ficou com seu primeiro top 3 na pista de Misano no campeonato de motos elétricas. “Estou muito feliz, principalmente depois do dia ruim que tive ontem”, falou o brasileiro da moto #51.

“Tive alguns problemas com a moto, mas no fim deu P3, meu primeiro pódio em Misano após quatro anos, então estou muito feliz. Estava chateado pelo erro de ontem (sábado), frustrado comigo mesmo. Fizemos uma temporada incrível e não errei durante o ano, mas infelizmente ontem tivemos um acidente. Dedico esse pódio para o time, patrocinadores e todos que torceram“, concluiu o brasileiro, referindo-se à etapa disputada ontem, que definiu os primeiros lugares do campeonato.

