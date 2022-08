'Motopapi': Eric Granado celebra vitória na MotoE dançando Rosalía e viraliza nas redes sociais

Carregar reprodutor de áudio

A MotoE correu na Áustria neste fim de semana e Eric Granado teve 100% de aproveitamento ao conquistar duas vitórias - sábado e domingo - e além das conquistas na pista, o brasileiro também caiu nas graças dos fãs da nova sensação da música pop, a espanhola Rosalía e viralizou nas redes sociais!

Logo após cruzar a linha de chegada e confirmar a vitória na corrida um, realizada no sábado, o brasileiro soltou as mãos da moto e comemorou fazendo a coreografia da música "Despechá" novo single de sucesso da espanhola.

A internet não deixou passar despercebido e o mundo pop 'adotou' o brasileiro e logo o apelidou de "motopapi" - fazendo referência ao albúm lançado recentemente por Rosalía intitulado de "Motomami".

Com a vitória do domingo, Eric Granado chegou a 5ª na temporada e agora vai para as duas últimas corridas do ano, em San Marino nos dias 3 e 4 de setembro, em busca do título mundial. O Brasileiro é o vice-líder e conseguiu diminuir a desvantagem para o suíço Dominique Aegerter de 31,5 pontos para 17,5.

Apenas o brasileiro e o suíço possuem chances de vencer o campeonato. Na rodada final, 50 pontos estarão em jogo e para que Granado saia como o grande campeão, uma combinação de resultados precisa acontecer envolvendo as posições onde Aegerter pode terminar nas duas corridas.

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music