Eric Granado termina primeiro teste para o Mundial de Superbike

Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Eric Granado sentiu o primeiro gostinho de pilotar a moto Honda CBR1000RR-R Fireblade da equipe MIE Racing na sessão de três dias de testes realizada no circuito espanhol de Jerez de la Frontera.

Este contato inicial foi importante porque o time japonês será defendido pelo brasileiro na temporada 2023. Os ensaios, porém, foram marcados por forte chuva, que acabou impedindo o recordista de vitórias do Mundial de MotoE de explorar ao máximo os limites do equipamento.

Com pista bastante molhada, Eric não pôde dar muitas voltas para trabalhar no acerto da moto e também na adaptação de seu estilo de pilotagem para a Honda CBR1000RR-R Fireblade com os pneus slicks.

Apesar disso, Granado destaca que o treino foi bom para conhecer os integrantes da MIE Racing Honda Team e entender as peculiaridades da eletrônica de sua nova moto. “Mesmo com a chuva, o teste foi muito positivo. Nosso objetivo neste primeiro contato era realmente conhecer melhor a equipe e a moto, entender como funciona a eletrônica e o motor da nossa Honda agora no Mundial de Superbike – que é diferente do que eu estava habituado", afirmou.

"Mas o principal era me aproximar do time e me acostumar ao método de trabalho deles. De qualquer forma nós só andamos no molhado mesmo. E no geral foi um trabalho muito positivo. Agora vou entrar de férias, chegou a hora de descansar e curtir um pouco a família no Brasil. Vamos retomar o trabalho no fim de janeiro, quando iremos fazer um outro teste, com algumas novas evoluções na moto já tendo em vista a primeira etapa, que vai ser em fevereiro, na Austrália”.

“Mais uma vez, agradeço muito à MIE Racing, Honda Brasil e a todos os meus patrocinadores por esta oportunidade. Mal posso esperar para recomeçar o trabalho em 2023”, adiantou Granado, que terá como companheiro Hafizh Syahrin, piloto do time no ano passado e que passou pela MotoGP.

O Mundial 2023 de Superbike terá início de 24 a 26 de fevereiro, em Phillip Island, na Austrália. O campeonato terá 12 etapas, passando ainda por Indonésia, Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, República Tcheca, França, Portugal e Argentina. A última etapa ainda não teve o local confirmado.

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music