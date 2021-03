Eric Granado segue evoluindo com sua nova equipe, a One Energy Racing. Nesta quarta-feira (03), os times do Mundial de MotoE realizaram o segundo dos três dias de testes previstos para este início, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao registrar uma volta em 1min48s143 para os 4.228 metros do circuito localizado no sul daquele país, Granado obteve o melhor tempo das seis sessões realizadas até o momento – nas quais o brasileiro foi o mais rápido em quatro. Os testes oficiais da MotoE se encerram nesta quinta-feira, novamente com a realização de três sessões cronometradas.

O piloto de 24 anos ficou satisfeito com o ritmo de sua evolução junto aos técnicos da nova equipe.

“É importante ter esse progresso a cada vez que entramos na pista”, disse Granado. “Mostra ao time que estamos indo na direção certa e reforça a confiança mútua entre os técnicos e o piloto. Nesse aspecto, acho que estamos indo muito bem”, avaliou.

Como Granado havia informado ontem, nesta quarta-feira a organização entregou para as equipes os pneus Michelin com a nova especificação para a temporada 2021.

“Foi a primeira vez que andamos com eles, e ainda estamos tirando nossas conclusões”, disse o brasileiro. “Logicamente que os pneus são importantes demais em uma moto de competição, então precisamos nos dedicar muito para entendê-los. Vamos sair de Jerez com uma base de dados para estudar na sede da equipe”, ressaltou.

Embora a moto Energica Ego Corsa, de fabricação italiana, não tenha sofrido grandes alterações para 2021, nos testes de Jerez o brasileiro e sua equipe também estão focados no ajuste da nova suspensão dianteira desenvolvida pela especialista sueca Öhlins.

“Pneus e suspensão são duas coisas que obviamente interferem muito uma na outra. E sendo os dois novidade para 2021, dá para entender como estes testes estão sendo importantes para a gente. Nosso início de temporada pode depender do que conseguirmos fazer aqui”, finalizou Granado.

Nesta quinta-feira, os pilotos voltam à pista para testes às 6h, 9h e 12h (de Brasília).

