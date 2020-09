Eric Granado, da Avintia Esponsorama, não largou na melhor posição no grid da MotoE deste domingo (13), em Misano. Após ter a volta que lhe daria a pole anulada por exceder os limites da pista, o brasileiro teve que largar da última posição do grid. Apesar disso, Eric fez uma boa corrida de recuperação, chegou em décimo e garantiu seis pontos importantes na disputa pelo título de 2020.

“Infelizmente é muito difícil fazer uma corrida de recuperação em apenas sete voltas, que é a duração das corridas da Moto-E, em função da durabilidade das baterias das motos elétricas. Tentei passar o máximo de pilotos possível. Encontrei no caminho um grupo que estava em um ritmo mais lento que o meu e perdi muito tempo com eles.” Disse Granado, o brasileiro ainda completou:

“Hoje o importante era marcar pontos e terminar o mais na frente possível. Claro que estou chateado, não é o que eu esperava. Ontem, com o tempo que virei, era para ter largado da pole position, mas nem tudo sai sempre como a gente espera.”

O vencedor da corrida foi o italiano Matteo Ferrari, da equipe Gresini, que chegou a 45 pontos e ocupa agora o segundo lugar na classificação do campeonato. Eric chegou a 34 e está em sexto. O líder é o suíço Dominique Aegerter, da Intact, com 57 pontos.

“A equipe tem feito um ótimo trabalho e vamos continuar focados no nosso objetivo. Brigar pelo título será consequência do nosso esforço. E todos no time estão unidos e trabalhando muito. É um time que merece terminar bem esta temporada”, finaliza Granado.

Faltam duas etapas para o final da temporada da MotoE, a próxima é entre os dias 19 e 20 de setembro, no mesmo circuito de Misano

Resultado da terceira etapa da Moto-E em Misano:

1º - Matteo Ferrari (ITA/Gresini) - 7 voltas em 12min14s331

2º - Xavier Simeon (BEL/LCR) - a 0s213

3º - Dominique Aegerter (SUI/Intact) - a 0s372

4º - Jordi Torres (ESP/Pons) - a 0s474

5º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - a 0s606

6º - Mike di Meglio (FRA/Marc VDS) - a 0s780

7º - Alessandro Zaccone (ITA/Gresini) - a 4s393

8º - Alex de Angelis (SMN/Pramac) - a 4s476

9º - Tommaso Marcon (ITA/Tech3) - a 4s915

10º - Eric Granado (BRA/Avintia) - a 5s056

11º - Niccolò Canepa (ITA/LCR) - a 5s439

12º - Lukas Tulocic (ALE/Tech3) - a 5s705

13º - Alejandro Medina (ESP/Aspar) - a 8s448

14º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - a 8s582

15ª - María Herrera (ESP/Aspar) - 8s813

16º - Jakub Kornfeil (TCH/WithU) - a 11s795

17º - Niki Tuuli (FIN/Ajo) - a 12s892

18º - Josh Hook (AUS/Pramac) - a 36s401

Calendário 2020

1ª etapa – 19/07 – Jerez de la Frontera, Espanha

2ª etapa – 26/07 – Jerez de la Frontera

3ª etapa – 13/09 – Misano, Itália

4ª etapa – 19/09 – Misano, Itália

5ª etapa – 20/09 – Misano, Itália

6ª etapa – 10/10 – Le Mans, França

7ª etapa – 11/10 – Le Mans, França

