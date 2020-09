Neste sábado, a MotoE deu o pontapé inicial para a primeira de duas corridas do final de semana em Misano. A prova, que começou com Jordi Torres na pole e Eric Granado em quarto, terminou com nova vitória de Dominique Aegerter, enquanto o brasileiro abandonou após um toque com Xavier Siméon.

No treino classificatório realizado ainda na madrugada deste sábado, horário de Brasília, Torres conquistou sua primeira pole na categoria marcando um tempo de 01min43s154. Completaram o Top 3 Matteo Ferrari e Dominique Aegerter. Granado foi o quarto na sessão, com 01min43s352, ficando dois décimos atrás do tempo do espanhol.

Essa é a quarta de sete etapas da temporada 2020 da MotoE. No momento, a liderança do Mundial é de Aegerter, com 57 pontos, tendo uma vitória e dois terceiros lugares. Em segundo, Matteo Ferrari com 45 e Jordi Torres, com 43, completa o Top 3. Granado, que venceu a primeira corrida da temporada, em Jerez, é apenas o sexto, com 34 pontos, depois de duas provas difíceis na segunda rodada em Jerez e em Misano, na semana passada.

A prova, de apenas sete voltas, começou movimentada na frente, mas atrás, houve um incidente entre Lukas Tulovic e Tommaso Marcon, com o primeiro sofrendo uma queda e tendo que ser retirado de maca pelos fiscais.

Matteo Ferrari pulou para a ponta, deixando Jordi Torres em segundo, enquanto Dominique Aegerter caiu para quarto. Já Eric Granado perdeu duas posições, indo para sexto.

Na terceira volta, Eric Granado teve um encontro na pista com Xavier Simeón quando lutava pela quarta posição. Os dois caíram na Curva 3 e os dois conseguiram voltar, mas já bem atrás dos rivais e acabaram abandonando poucas voltas depois.

Na reta final da prova, Ferrari, Torres e Aegerter se mantinham juntos na luta pela vitória, com Mattia Casadei, em quarto, tentando se aproximar do grupo.

No final, a vitória ficou com Dominique Aegerter, com Matteo Ferrari em segundo e Jordi Torres em terceiro. Mas a direção de prova acabou punindo Ferrari, que caiu para terceiro, e Torres herdando a posição. É a segunda vitória do piloto suíço em quatro etapas da temporada 2020. Com isso, ele abre 21 pontos de vantagem para Ferrari na classificação do Mundial. com três provas para o final.

A MotoE volta à pista de Misano amanhã para mais uma corrida, a terceira no circuito italiano. A prova tem largada marcada para 05h05 no horário de Brasília, com transmissão da Fox Sports.

