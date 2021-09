Eric Granado foi o piloto mais rápido da sexta-feira (17) de treinos livres para a rodada dupla que definirá o campeão da temporada 2021 da MotoE. Em um dia com condições mistas no circuito de Misano, na Itália, o piloto da equipe One Racing Energy foi o mais rápido da sessão que abriu os trabalhos do final de semana, marcando 1min43s883 com a pista seca.

“Foi um bom começo de final de semana. Já no primeiro treino, com pista seca, tive uma boa sensação com a moto em alta velocidade. Foi importante também o treino com pista molhada, embora mais lento, para testarmos qual é o nosso melhor acerto com pista molhada, e assim ficarmos preparados para qualquer tipo de situação. Amanhã o classificatório vai ser muito importante, pois a posição de largada será a mesma nas duas corridas, então estamos focados em tentar o melhor desempenho possível nesse momento do final de semana”, disse Granado, único brasileiro na disputa de uma das categorias do Mundial de Motovelocidade.

O segundo lugar no dia ficou com o atual campeão, o espanhol Jordi Torres, seguido pelo atual líder da classificação, o italiano Alessandro Zaccone. Granado é o vice-líder da pontuação, sete pontos atrás do primeiro colocado.

A programação da MotoE prossegue neste sábado (18), com a realização da classificação às 6h45 e a primeira corrida do final de semana marcada para as 11h20. A prova de encerramento da temporada, no domingo, está agendada para as 10h30 – sempre no horário de Brasília. Os canais Fox Sports e o aplicativo Star+ mostram as corridas.

Confira o resultado combinado dos treinos desta sexta-feira da MotoE em Misano:

1º - Eric Granado (BRA/One Racing Energy) - 1min43s883

2º - Jordi Torres (ESP/Pons) - 1min43s973

3º - Alessandro Zaccone (ITA/Pramac) - 1min44s187

4º - Miquel Pons (ESP/LCR) - 1min44s233

5º - Dominique Aegerter (SUI/Intact) - 1min44s328

6º - Hideki Okubo (JAP/Ajo) - 1min44s392

7º - Matteo Ferrari (ITA/Gresini) - 1min44s549

8º - Fermín Aldeguer (ESP/Aspar) - 1min44s747

9º - Lukas Tulovic (ALE/Tech 3) - 1min45s065

10º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - 1min45s157

11º - Yonny Hernández (COL/Pramac) - 1min45s354

12º - Kevin Zannoni (ITA/LCR) - 1min45s386

13º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - 1min46s033

14º - Andrea Mantovani (ITA/Gresini) - 1min46s611

15º - Corentin Perolari (FRA/Tech 3) - 1min46s926

16º - María Herrera (ESP/Aspar) - 1min47s302

17º - Jasper Iwema (HOL/Pons) - 1min47s696

18º - André Pires (POR/Avintia) - 1min48s612

