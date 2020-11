MotoE: Granado anuncia nova equipe para temporada de 2021

A WithU Motorsport anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação de Eric Granado, que defenderá o time durante a temporada 2021 da Moto E. A equipe faz parte da estrutura técnica da One Racing Energy, organização que possui operações bem sucedidas também na MotoGP, Moto3 e Moto2. Com a contratação, a WithU Motorsport espera brigar pelo título mundial da MotoE na próxima temporada.

“Estamos muito felizes em poder anunciar a contratação do Eric para 2021. Ele provou ser um ótimo piloto em diversas categorias e possui uma grande experiência na MotoE”, disse o italiano Matteo Ballarin, chefe da WithU Motorsport.

“Entre seus momentos memoráveis eu destaco as vitórias no evento final da MotoE em Valência, 2019, quando venceu as duas corridas lutando contra a moto da nossa equipe nas últimas voltas”, completou Ballarin, se referindo à “batalha” em que o brasileiro várias vezes se revezou com o piloto britânico Bradley Smith, impondo uma ultrapassagem final até hoje lembrada como um dos maiores momentos da MotoE.

“Acho que é um fato sensacional que agora serei eu quem vai pilotar aquela moto”, disse Eric. “Eles são uma das equipes com melhor estrutura no âmbito do motociclismo mundial, com operações na MotoGP, MotoE, Moto2 e Moto3. Será uma grande oportunidade para brigarmos juntos pelo título e quero agradecer muito por me oferecerem este contrato. Vou retribuir com dedicação máxima a cada metro de pista. Acho que é uma parceria que chegou na hora certa. E espero que esta seja somente a primeira boa notícia que eu poderei dar aos fãs de motovelocidade brasileiros neste ano. Vamos aguardar”, completou Granado.

