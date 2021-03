Moto E: Eric Granado é o mais rápido em duas das três sessões de testes em Jerez

Eric Granado teve nesta terça-feira (02) um bom primeiro dia de trabalho com sua nova equipe no Mundial de MotoE. O brasileiro e o time espanhol One Energy Racing participaram dos testes que abriram a série de sessões realizadas pela categoria no circuito de Jerez de la Frontera. Ainda conhecendo seu novo time, Granado recebeu elogios por ter dominado duas das três sessões de ensaios da categoria no traçado da região da Andaluzia, ficando com o segundo melhor tempo na última delas. Os testes seguirão nesta quarta-feira e serão encerrados no dia seguinte, fornecendo um panorama aproximado das forças do Mundial.

“Foi um ótimo início com a nova equipe”, destacou Granado. “O objetivo principal hoje foi conhecer o método de trabalho da One Energy na pista, recuperar o meu ritmo em cima da moto e também experimentar alguns ajustes na nova suspensão dianteira Öhlins, que é uma das principais modificações que teremos para 2021”, resumiu o piloto brasileiro.

Outra novidade que será testada em Jerez no time dirigido pelo italiano Matteo Ballarin é uma evolução dos pneus Michelin.

“As motos são iguais para todos, então os ajustes e adaptação a cada elemento fazem uma grande diferença no resultado na pista. E entender os pneus, claro, é fundamental”, conta Granado. “Hoje tivemos um dia muito focado na suspensão dianteira e amanhã essa novidade terá o complemento dos novos pneus, que definirão muito do comportamento da moto. Ainda temos muita coisa para testar e acertos para experimentar, e eu também posso melhorar a minha pilotagem. Mas de uma forma geral o dia de hoje foi um início realmente muito bom e acho que deixei a equipe satisfeita com meu trabalho. Amanhã tem mais”, completou.

O brasileiro já causou boa impressão à equipe, como disse o sueco Johan Stigefelt, ex-piloto e atual o diretor da One Energy Racing.

“Eric é um piloto muito talentoso e experiente. Apesar de ainda muito jovem, ele já compete há bastante tempo. Eu acredito que estar em uma nova equipe será bom para ele, com informações diferentes e outras pessoas em seu suporte. Eu acho que este será um passo à frente para Eric. Ele chega (na equipe) com bons resultados, então será interessante ver como ele se desenvolverá no time – e vice-versa”.

Nesta terça-feira, o melhor piloto na terceira e última sessão foi o suíço Dominique Aergerter, da equipe Dynavolt Intact GP. Amanhã, os pilotos voltam à pista para testes às 6h, 9h e 12h (de Brasília).

