Depois de ter sido o principal nome da pré-temporada da MotoE, Eric Granado vai confirmando o bom trabalho com sua nova equipe, a One Energy Racing. Neste sábado (1º), o piloto de 24 anos garantiu o lugar de honra no grid da etapa de abertura que será realizada neste domingo no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Com a marca de 1min47s778, Granado registrou o novo recorde para pole position no traçado da Andaluzia, superando a marca de 2020 estabelecida pelo suíço Dominique Aegerter (equipe Dynavolt Intact GP). A volta do brasileiro foi ainda 0s234 mais veloz que o segundo colocado, o alemão Lukas Tulovic, da equipe Tech 3 E-Racing.

“Entrei na pista no final do treino”, disse Granado. “Fui acompanhando os tempos dos demais pilotos e acho que tudo se encaixou bem na minha volta. Eu estava focado e a moto correspondeu bem aos meus comandos em todos os trechos. Foi uma volta muito boa.”

“Largar entre os primeiros na MotoE é importante, pois as corridas são curtas e por isso estar na frente já é uma condição importante. Agora o nosso foco será a corrida, que é outra dinâmica em relação ao treino classificatório. Mas estamos confiantes. Temos tudo para sair com um bom resultado daqui de Jerez”, concluiu o brasileiro.

Neste domingo, a MotoE volta à pista para largada às 5h05 (horário de Brasília).

