Eric Granado começou bem a fase oficial da temporada 2021 da MotoE, campeonato que disputa a primeira etapa neste domingo em Jerez de la Frontera, na Espanha. O brasileiro, que faz sua primeira prova com a equipe One Energy Racing, foi o melhor nos dois treinos realizados nesta sexta-feira (30), registrando a melhor marca do dia em 1min48s057 na quinta volta do primeiro treino.

Com condições um pouco menos favoráveis, o segundo treino foi ligeiramente mais lento, mas ainda assim o jovem representante do Brasil registrou 1min48s234, sendo novamente o melhor piloto na pista.

No primeiro treino, o adversário que mais se aproximou de Granado foi o suíço Dominique Aegerter, da equipe Dynavolt Intacta GP, que cravou uma volta 0s077 mais lenta que a do brasileiro. Embora Aegerter venha sendo o principal oponente de Granado desde os testes de pré-temporada, quando o brasileiro também foi o mais veloz, o piloto suíço não encaixou uma boa volta na segunda sessão, ficando apenas com o quarto tempo (1min48s806). O espanhol Miquel Pons garantiu o segundo lugar, com 1min48s457 no treino que encerrou o dia.

“Hoje o dia foi muito bom pra gente, consegui evoluir meu feeling sobre a moto, o que é importante para avançar nos tempos também”, disse Granado. “Na segunda sessão a pista piorou um pouco, então não conseguimos melhorar os tempos que marcamos pela manhã. Mas foi bom para vermos como estamos em condições mais difíceis, com mais calor e mais vento – o que pode acontecer na corrida. Amanhã vamos continuar nessa linha de trabalho. O que conseguimos hoje dá uma motivação extra, mas não garante nenhum resultado. O que importa pra gente mesmo é o final da corrida no domingo e esse é o nosso foco”, concluiu o brasileiro.

