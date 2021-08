MotoE: Granado impõe grande ritmo e chega em 2º na Áustria

Eric Granado reagiu da melhor forma possível diante do desafio de largar em 13º na quinta etapa da MotoE, disputada neste domingo (15) na Áustria. Com o risco adicional oferecido pela pista molhada, o brasileiro veio ultrapassando os adversários um a um e, no último giro, superou simultaneamente o suíço Dominique Aegerter (equipe Dynavolt Intact GP) e o espanhol Fermín Aldeger (Openbank Aspar Team) na curva 4, conquistando o segundo lugar.

“Ontem foi um dia muito difícil para mim, por ficar apenas em 13º no classificatório, depois de quatro poles seguidas. Hoje eu larguei lá atrás, mas me mantive focado o tempo todo”, relatou Granado.

“Não parei de pensar desde ontem até a hora da largada sobre como poderia fazer para recuperar posições na corrida. Percebi que pelas condições da pista era um bom momento e havia uma oportunidade. Fiz uma boa largada e não desisti desde a primeira volta. Esse pódio é muito importante para gente. É um segundo lugar, mas tem aquele sabor de vitória pelo que ele representa em termos de posicionamento no campeonato e também pela dificuldade com que foi conquistado”, vibrou o jovem piloto.

Granado cruzou a linha de chegada a 0s839 do primeiro colocado, o alemão Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing), o quarto vencedor em cinco etapas – apenas Granado tem duas vitórias na temporada. O brasileiro ainda cravou a melhor volta prova, com 1min35s161, uma marca 0s959 mais veloz que a melhor volta registrada pelo vencedor da prova.

O próximo e decisivo compromisso da MotoE será a rodada dupla de Misano, na Itália, dias 18 e 19 de setembro. O encontro que colocará em jogo 50 pontos possíveis de serem conquistados pelos competidores. Na etapa austríaca, Granado reduziu de 17 para sete a diferença em relação ao atual líder, Alessandro Zaccone.

Resultados:

Lukas Tulovic (Alemanha, Tech3 E-Racing) Eric Granado (Brasil, One Energy Racing), a 0s839 Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), a 1s145 Fermin Aldeguer (Espanha, Openbank Aspar Team), a 1s163 Hikari Okubo (Japão, Avant Ajo MotoE), a 1s892 Alessandro Zaccone (Itália, Octo Pramac MotoE), a 2s371 Jordi Torres (Espanha, HP Pons 40), a 2s424 Matteo Ferrari (Itália, Indonesian E-Racing Gresini MotoE), a 4s805 Kevin Zannoni (Itália, LCR E-Team), a 5s199 Yonny Hernandez (Colômbia, Octo Pramac MotoE), a 5s510

MAX WILSON vê colaboração “MARAVILHOSA“ de BAND no automobilismo, com F1 “até no PROGRAMA DO NETO”

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?