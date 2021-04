MotoE: Granado começa campanha por título mundial

Depois do Campeonato Espanhol de Superbike, no qual estreou com um pódio na primeira etapa, Eric Granado volta à pista de Jerez de la Frontera para mais um grande desafio. Defendendo a One Racing Energy, sua nova equipe para 2021, Granado disputará o Mundial de MotoE, que realiza sua prova inaugural neste domingo.

“Fizemos uma ótima pré-temporada”, disse Granado. “Estivemos entre os mais rápidos constantemente e isso nos dá motivação e confiança para essa estreia”, disse ele, que durante os testes coletivos do dia 14 de abril cravou o recorde para os 4.228 metros do traçado em 1min47s065.

“Foi legal porque eu e a equipe trabalhamos bem desde os primeiros dias e chegamos ao final dos testes coletivos com a melhor marca. Mas o importante é o que está por vir, no domingo que vem, com a disputa da primeira etapa”, disse o brasileiro.

Em 2020, Granado venceu a etapa inaugural do campeonato, também em Jerez, pista situada na Andaluzia, região ao sul da Espanha: “É um traçado ao qual eu me adapto muito bem”, disse ele. “É também a pista mais conhecida pelas equipes da categoria, pois realizamos nossos testes lá.”

“Nesta sexta-feira teremos os primeiros treinos oficiais para a primeira corrida do ano. A partir daí as coisas vão se definir melhor e vamos começar a saber quem é quem nessa temporada. Tem muita gente boa no grid, desde alguns pilotos experientes e outros novatos de muita qualidade. Eu e a minha equipe nos preparamos muito bem. Estamos prontos. Agora é entrar na pista e acelerar”, completou.

