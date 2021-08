MotoE: Granado ‘salva’ escapada da moto e larga em 13º na Áustria

Pela primeira vez na temporada, Eric Granado não conquistou a pole position em uma prova da MotoE. Dessa vez, a categoria disputa a quinta etapa em Spielberg, na Áustria, em uma prova que pode ser decisiva na briga pelo título de 2021.

O piloto da equipe One Energy Racing entrou na pista para a sua volta lançada e logo na curva 1 do traçado levou um grande susto: a moto escapou de traseira, para em seguida entrar em pêndulo com movimentos bastante inclinados e violentos.

Mostrada diversas vezes e em vários ângulos pela transmissão oficial, a ‘controlada’ de Granado garantiu que ele conseguisse completar a volta, mas acabou prejudicando bastante seu tempo total da única volta permitida pelo regulamento no classificatório. O incidente poderia ter resultado em uma queda com a moto de quase 300kg.

“Nós fizemos algumas mudanças no acerto da moto para o treino livre que tivemos pela manhã, mas elas realmente não funcionaram como esperávamos”, conta Eric. “Depois fizemos mais alterações para o classificatório, na tentativa de deixar a moto mais equilibrada. Mas novamente não deu certo e eu levei um baita susto no classificatório. Quase caí e, se isso acontecesse, largaria em último. Por que na MotoE você só tem uma chance para fazer sua volta. Eu consegui controlar a moto, mas perdi muito tempo entre a derrapada e o instante de voltar a acelerar. Isso me custou muitas posições. Agora vamos trabalhar na moto para tentar sair daqui com bons pontos para o campeonato”, finalizou Granado.

A pole position foi registrada pelo espanhol Fermín Aldeguer (Espanha, OpenBank Aspar Team), com a marca de 1min35s306. Granado garantiu o 13º lugar com 1min36s457. Já o líder do campeonato, o italiano Alessandro Zaccone (equipe Octo Pramac MotoE), largará da quinta posição depois de cravar 1min35s597. Com 75 pontos em jogo, Zaccone soma 70 e tem 17 a mais que Eric Granado. “Amanhã teremos uma nova batalha. A MotoE é muito imprevisível, então todas as cartas ainda estão na mesa. Vamos pra cima”, disse o brasileiro.

