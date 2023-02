Carregar reprodutor de áudio

Eric Granado está pronto para retomar a rotina das competições. O piloto viajou no sábado (28) do Brasil para a Europa, onde irá iniciar a preparação para a temporada 2023, na qual competirá simultaneamente nos Mundiais de MotoE e Superbike – este último em sua temporada de estreia.

Com a primeira etapa da Superbike agendada entre 24 e 26 de fevereiro, em Phillip Island, Austrália, Eric terá nesta semana seu primeiro contato do ano com a moto Honda CBR1000RR-R da equipe japonesa Midori International Engineering (MIE) Racing, time satélite da Honda no Mundial.

O piloto brasileiro de 26 anos estará nesta terça (31/01) e quarta (01/02) em Portimão, Portugal, onde a MIE realizará dois dias de testes para que Granado possa conhecer mais a sua nova superbike.

O compromisso seguinte será na Austrália, onde um teste oficial acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro – mesma semana da primeira etapa da temporada 2023. “Consegui descansar bastante no fim do ano e tive muito apoio de amigos e torcedores nesta passagem pelo Brasil”, disse Granado.

“Vou levar toda essa força e positividade comigo para iniciar o trabalho nesta semana em Portugal. Mas estou me mantendo focado e fazendo a minha parte. Mesmo nas férias nunca deixei de cuidar da preparação física e também de ter contato com motos de corrida para me manter em forma. Este ano promete ser um dos mais puxados da minha carreira. É também uma das temporadas que mais quero disputar. Estamos bem otimistas”, completou.

Sobre o teste em Portimão, o piloto brasileiro tem objetivos claros. “Vou focar em entender mais a eletrônica da minha nova Honda e trabalhar nos acertos que a equipe precisar”, diz ele. “Para isso, esperamos que não chova, já que o meu primeiro teste no fim do ano passado, em Jerez, foi no molhado – e não foi possível explorar o potencial máximo da moto. De qualquer maneira, vamos com tudo. Será um ano longo.”

Longa viagem

Com as etapas do Mundial de Superbike e da MotoE em 2023, Eric terá ao todo 19 finais de semana de competição em 2023, começando em fevereiro e terminando em novembro ou dezembro – em pista e data ainda não anunciadas pela Superbike.

Granado é o atual vice-campeão mundial de MotoE, pela LCR E-Team, que ele voltará a defender em 2023. O início dos trabalhos na categoria estão programados com testes de pré-temporada, de seis a oito de março (Jerez) e de três a cinco de abril (Catalunha) – ambas em território espanhol.

No entanto, como a segunda etapa do Mundial de Superbike termina no dia cinco de março, Granado terá uma grande jornada de volta à Espanha, partindo do circuito de rua de Mandalika, situado em Lombok, uma das 17 mil ilhas do arquipélago indonésio.

A viagem somará mais de 12.700km até Barcelona ou, para termos de comparação, cerca de 1.000km a menos que a distância entre Brasília e Teerã, no Irã. Com as conexões e trajetos terrestres obrigatórios, o brasileiro só chegará ao local dos primeiros testes da MotoE com um dia de atraso.



Calendário 2023: Eric Granado

Data / País / Pista / Etapa / Mundial

26/02 – Austrália – Phillip Island – 1ª etapa – Superbike

05/03 – Indonésia – Mandalika – 2ª etapa – Superbike

23/04 – Holanda – Assen – 3ª etapa – Superbike

07/05 – Espanha – Aragón – 4ª etapa – Superbike

12/05 – França – Le Mans – 1ª etapa – MotoE

04/06 – Itália – Misano – 5ª etapa – Superbike

11/06 – Itália – Mugello – 2ª etapa – MotoE

18/06 – Alemanha – Sachsenring – 3ª etapa – MotoE

25/06 – Holanda – Assen – 4ª etapa – MotoE

02/07 – Inglaterra – Donington Park – 6ª etapa – Superbike

30/07 – República Tcheca – Most – 7ª etapa – Superbike

06/08 – Inglaterra – Silverstone – 5ª etapa – MotoE

20/08 – Áustria – Red Bull Ring – 6ª etapa – MotoE

03/09 – Espanha – Barcelona – 7ª etapa – MotoE

10/09 – San Marino – Misano – 8ª etapa – MotoE

24/09 – Espanha – Barcelona – 9ª etapa – Superbike

01/10 – Portugal – Portimão – 10ª etapa – Superbike

15/10 – Argentina – San Juan Villicum – 11ª etapa – Superbike

A confirmar – 12ª etapa – Superbike



Equipes 2023: Eric Granado

Campeonato Mundial de Superbike

MIE Racing Honda Team

Sede: Sachsenring, Alemanha

Fundação: 2019

Chefe e fundadora: Midori Moriwaki (Japão)

Pilotos: Eric Granado (Brasil) e Hafizh Syahrin (Malásia)

Moto: Honda CBR1000RR-R Fireblade

Resultado 2022: 23º com Hafizh Syahrin (Malásia) e 29º com Leandro Mercado (Argentina)



Campeonato Mundial de MotoE

LCR E-Team

Sede: Monte Carlo, Mônaco

Fundação: 1996

Chefe e fundador: Lucio Cecchinello (Itália)

Pilotos: Eric Granado (Brasil) e Miquel Pons (Espanha)

Moto: Ducati V21L

Resultado 2022: vice-campeã mundial com Eric Granado (5 vitórias em 12 corridas)

