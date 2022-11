Carregar reprodutor de áudio

Após receber em Valência (Espanha), na cerimônia da Federação Internacional de Motociclismo, o troféu pela conquista do vice-campeonato da MotoE, o brasileiro Eric Granado anunciou nesta sexta-feira (11/11) a renovação do contrato com a equipe LCR E-Team para a temporada 2023.

Comandada pelo ex-piloto italiano Lucio Cecchinello, o time formou com Eric uma parceria responsável pelo maior número de vitórias no ano, conquistando cinco primeiros lugares com Granado, ou 41,5% do total colocado em jogo.

“Dar continuidade a um projeto que funcionou tão bem neste primeiro ano foi sempre nosso objetivo e agora é oficial. Agora, e mais do que nunca, nosso objetivo é tentar o título mundial, do qual passamos muito perto em 2022. A equipe inteira provou ser muito forte, e nossa sinergia após um ano de experiência só vai aumentar. Sabemos que podemos ser muito competitivos novamente em 2023. Essa parceria vai render muitos grandes momentos para quem torce por nós”, disse Eric.

“Também vai ser importante ter continuidade do lado técnico, já que teremos uma mudança de motos em 2023. Na minha experiência será muito mais fácil iniciar esse trabalho com um novo equipamento em uma equipe na qual todos já se conhecem e já têm um método de trabalho consolidado, além de uma boa história juntos”, avaliou o piloto brasileiro, que também disputou o Campeonato Espanhol de SuperBike.

Recordes

Eric Granado fez história no campeonato em 2022. O piloto soma agora 10 vitórias, sete pole positions e 12 voltas mais rápidas na carreira – marcas que são recordes absolutos na categoria de motos elétricas do Mundial de Motovelocidade, competição que se iniciou em 2019.

É de Granado também um outro número expressivo: o recorde de hat-tricks (pole, volta mais rápida e vitória). Ele conquistou até o momento quatro deles, enquanto que nenhum outro piloto conseguiu mais de um na história da competição. Granado é um dos três pilotos que competiu em todas as 32 corridas do campeonato até hoje, juntamente com o italiano Matteo Ferrari e a espanhola María Herrera.



Calendário MotoE 2023:

1. GP da França (Le Mans): 13 e 14 de maio

2. GP da Itália (Mugello): 10 e 11 de junho

3. GP da Alemanha (Sachsenring): 17 e 18 de junho

4. GP da Holanda (Assen): 24 e 25 de junho

5. GP da Grã-Bretanha (Silverstone): 5 e 6 de agosto

6. GP da Áustria (Red Bull Ring): 19 e 20 de agosto

7. GP da Catalunha (Montmeló): 2 e 3 de setembro

8. GP de San Marino (Misano): 9 e 10 de setembro

