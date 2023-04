Carregar reprodutor de áudio

O segundo de três dias de testes da MotoE no circuito de Barcelona-Catalunya teve mais uma vez o comando do brasileiro Eric Granado. O piloto da LCR E-Team melhorou em mais de 0s5 a marca cravada na última segunda-feira, que já era o recorde da pista espanhola.

Na segunda sessão dos testes, o atual vice-campeão mundial da MotoE marcou na melhor de suas passagens o tempo de 1min47s679, abaixo do melhor tempo feito por ele no primeiro dia (1min48s288). As duas marcas já são mais velozes que o antigo recorde do circuito, (1min50s769), registrado também por Eric no GP da Catalunha de 2021.

Mesmo com o cronômetro mostrando o bom trabalho, Granado ainda é cauteloso e prevê muito trabalho nesta quarta-feira, quando a MotoE realiza seu último teste de pré-temporada.

Balanço positivo - “Foi mais um dia muito bom”, disse Eric, recordista de vitórias e poles na MotoE. “Demos bons passos com relação à sensação de pilotagem hoje. Tentamos muitas coisas na geometria e nos pneus para entender a melhor maneira para conservar bem os pneus para o fim da corrida. Apesar de as corridas serem curtas, isso é muito importante, porque principalmente em uma pista como Barcelona, usamos muito os pneus.”

“Ainda precisamos trabalhar mais na moto e no meu estilo de guiada. Temos outro dia amanhã, então estou ansioso para seguir treinando para preparar a temporada da melhor maneira possível.”

O mundial de MotoE tem início marcado para o GP da França, nos dias 12 e 13 de maio.