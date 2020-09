Neste domingo, Rubens Barrichello aumentou ainda mais o seu currículo no mundo do esporte a motor, com sua estreia no Super TC2000, principal categoria do esporte a motor argentino. E na corrida, realizada no circuito nº8 do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, o brasileiro, que largou em 18º, terminou em oitavo e já marcou seus primeiros pontos.

Rubinho está competindo na Super TC2000 com a Toyota Gazoo, mesma marca pela qual disputa a Stock Car no Brasil.

Na última quinta-feira (17), ele fez seu primeiro teste com o carro da categoria e terminou em 15º entre 23 pilotos, com um tempo 1s4 mais alto que Matías Rossi, seu companheiro na Stock.

A prova deste domingo foi vencida por Agustín Canapino, após uma batalha eletrizante com Rossi nos metros finais. Julian Santero, que também corre pela Toyota, completou o pódio Veja abaixo como foi a chegada:

Barrichello cruzou a linha de chegada a apenas meio segundo do sétimo colocado, Juan-Manuel Silva. Após a prova, o brasileiro destacou as diferenças que o carro da Super TC2000 tem em comparação ao da Stock e como está sendo seu processo de aprendizado.

"Hoje foi uma corrida importante. As 33 voltas foram mais importante que as três horas que tive de treino, porque esse período de testes, metade foi para me acostumar com freios, rodar com pastilhas novas. Hoje eu aprendi muito".

"Eu ainda não me acostumei com o carro, mas não é questão de gosto. O carro tem uma reação do volante muito mais rápida que o da Stock Car. Ele é mais curto entre os eixos, e aí ele sai de traseira no começo da curva e de frente no meio. Então eu estou me acostumando com isso".

"Eu ainda estou longe do meu potencial claro no carro. E isso me deixa contente, porque já marquei meus primeiros pontos para o campeonato e para a Toyota".

"Eu gostaria de ter mais tempo de pista, para poder fazer algumas modificações, mas senti uma melhora de ontem para hoje. Eu vou passar o tempo inteiro desse campeonato para me ambientar, porque não tive muitos treinos e seguir melhorando".

Barrichello segue na Argentina nesta semana porque a segunda etapa do Super TC2000 acontece já no próximo domingo (27), ainda no Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

