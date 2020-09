Segundo no GP da Emilia Romagna da MotoGP, disputado neste domingo em Misano, Joan Mir parece crescer durante as corridas com sua Suzuki, que exibe uma grande forma. Mas para o piloto espanhol, falta repetir essa boa performance ao longo do fim de semana para obter melhores resultados.

Mir teve uma classificação decepcionante e largou em 11º hoje. Mas seu ritmo de corrida o levou a escalar o pelotão, terminando atrás apenas de Maverick Viñales. Ele conseguiu inclusive se aproximar e passar Fabio Quartararo e Pol Espargaró, que vinham em uma grande disputa pelo segundo lugar até então.

"Estou contente com a corrida. Sabia que tinha um bom ritmo e joguei minhas cartas. No início, tentei fazer muitas ultrapassagens, mesmo que a Ducati e a KTM sejam mais difíceis. Depois, com pista limpa, comecei a acelerar, mas achava que os rivais estavam longe. Nas voltas finais, consegui chegar e passar Quartararo".

"Fiquei uma volta atrás dele e vi como ele travou. Nas Curvas 1 e 2 abri um pouco mais que o normal e fui. Depois vi que Espargaró estava com dificuldades nas curvas esquerdas por causa do pneu. Nesse ponto, tentei passá-lo o mais rápido possível".

Mir explicou porque a Suzukis sofrem tanto em pistas de muita aderência, enquanto os rivais conseguem se aproveitar.

"Temos problemas quando encontramos muita aderência nas pistas. As outras motos sabem explorar isso melhor do que nós na classificação. Penso que podemos encontrar isso em Barcelona. É algo que podemos melhorar".

Na corrida, Mir sempre prova ser um dos mais fortes, se não o mais, dada a ausência de Márques. Porém, ele tem consciência de que deveria dar passos mais decisivos, tantos nos treinos livres quanto nos classificatórios.

"No domingo, me sinto o piloto mais forte de todos. Mas isso não acontece no fim de semana inteiro. Estamos perdendo algo. Existem pilotos como Quartararo, Viñales, Bagnaia e as KTMs que são muito fortes nos treinos e temos que melhorar nesse aspecto".

