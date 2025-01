Alunos da Academia de Engenharia Komatsu-Williams serão revelados no Autosport Awards

O diretor da equipe Williams, James Vowles, subirá ao palco do Autosport Awards no final deste mês para apresentar os 10 candidatos que foram selecionados para formar o primeiro grupo da Academia de Engenharia Komatsu-Williams.

O programa foi lançado na última temporada, com o objetivo de atrair novos talentos, até então inexplorados, de todo o mundo.

Um evento de lançamento foi realizado no motorhome da equipe no GP da Itália e, com orientação inigualável, aprendizado on-line e oportunidades de experiência de trabalho ao longo de sua jornada educacional, a joint venture entre a Komatsu e a Williams está definindo-os como líderes do setor no desenvolvimento de carreiras.

Desde o anúncio, milhares de estudantes participaram da competição STEM Racing, e centenas de seus finalistas se inscreveram na academia. Agora, os 10 que mais brilharam durante o processo terão seus nomes exibidos na tela do Autosport Awards, no Roundhouse de Londres, em 29 de janeiro.

Vowles, que discursará na sala e apresentará os 10 alunos admitidos no programa, se propôs a levar a Williams de volta ao topo da F1 e não escondeu seu desejo de fazer isso construindo a partir do zero.

"A verdadeira solução por trás disso, e eu disse essas palavras no primeiro dia em que entrei para a organização, é que vamos quebrar tudo e é isso que estamos fazendo", disse ele em um evento de painel da Autosport Business no GP dos Estados Unidos.

James Vowles, diretor de equipe, Williams Racing, Komatsu Engineering Foto de: Williams

"Vamos formar os alicerces absolutos, certificando-nos de que as pessoas estejam absolutamente nos lugares corretos".

"Isso significa contratar os melhores e mais brilhantes e treinar os melhores e mais brilhantes. Para se ter uma ideia, demos as boas-vindas a 110 pessoas em início de carreira na organização, a organização tem 1.000 pessoas, se isso não lhe diz o que estamos fazendo para o futuro... esse é um programa de 10 anos antes de realmente se fortalecer, mas é aí que estamos investindo".

Incluído nesse investimento na Academia de Engenharia Komatsu-Williams está o fornecimento de mentores para os alunos, cada um dos quais será emparelhado com um engenheiro da Williams para chamadas trimestrais de desenvolvimento 1:1.

O engenheiro-chefe de corrida da Williams, Paul Williams, será um dos disponíveis no programa e realizou uma sessão de perguntas e respostas com os vencedores da academia no Catar.

"Comecei minha carreira no automobilismo como graduado na Penske, trabalhando no Reino Unido e em um período nos EUA, mas esta é minha 15ª temporada na Williams e me beneficiei da oportunidade de crescer e me desenvolver nessa icônica equipe de corrida", disse Williams ao Autosport.

"Na Williams, passei de aerodinamicista de pista a engenheiro de corrida e engenheiro-chefe de corrida, com responsabilidade geral pela engenharia de pista".

"A Williams investiu muito em seu programa de início de carreira nos últimos anos, com oportunidades de estágios industriais e programas de pós-graduação para atrair e apoiar os melhores jovens engenheiros".

Paul Williams, engenheiro-chefe de corrida da Williams Racing Foto de: Williams

"Os programas estruturados oferecem aos aspirantes a engenheiros as oportunidades certas, treinamento e desenvolvimento dentro de uma cultura de equipe de alto desempenho, para se destacarem em suas carreiras e ajudarem a levar a Williams de volta ao topo do grid."

Williams também tem uma mensagem simples para os 10 que começarão na Academia de Engenharia Komatsu-Williams.

"Como todos nós sabemos, este é um esporte de equipe e a força da equipe, agora e no futuro, é fundamental para o nosso sucesso. Por isso é importante inspirar e desenvolver futuros talentos, desde a idade escolar até a graduação, e à medida que eles continuam sua carreira dentro da equipe", disse ele.

"Os membros da minha equipe são um ótimo exemplo disso, pois passaram de estágios industriais a cargos importantes na atual equipe de engenharia de pista".

"Depois de passar muitas horas assistindo ao automobilismo quando criança, nos anos 90, minha ambição de vida era trabalhar para ser engenheiro na F1 e sempre mantive esse sonho em vista. Portanto, encontre sua paixão e faça com que ela aconteça. Trabalhe duro e nunca desista".