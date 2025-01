Marc Márquez, piloto da Ducati na temporada 2025, acredita que será "perigoso" presumir que a marca italiana continuará sendo a referência na MotoGP nos próximos anos.

A equipe de Borgonha vinha fazendo grandes avanços desde a última parte da década passada, mas foi somente após a chegada de Francesco Bagnaia à equipe de fábrica em 2021 que ela se tornou a potência que é hoje.

Bagnaia conquistou títulos consecutivos em 2022 e 2023 com a rápida Desmosedici em meio ao declínio das gigantes japonesas Honda e Yamaha, enquanto Jorge Martín adicionou outro campeonato à contagem da Ducati em 2024 com a equipe satélite Pramac.

Como o hexacampeão Márquez se juntou à Ducati para ser parceiro de Bagnaia este ano, muitos esperam que o domínio da fabricante continue pelo menos até o final do atual ciclo de regras, em 2026.

No entanto, Márquez acha que seria imprudente ficar complacente, pois testemunhou a rapidez com que a Ducati subiu na hierarquia quando ele estava correndo pela Honda no final da década de 2010.

"Pode ser uma atmosfera perigosa pensar que a Ducati vencerá o campeonato [todos os anos]", disse ele no lançamento da moto da equipe para 2025.

"Mas podemos ver que todos os nossos fatores de desenvolvimento estão no mesmo nível porque estamos na MotoGP".

"A Yamaha no ano passado deu um passo à frente. Eles podem chegar ao [teste] da Malásia com uma nova motocicleta e têm [Fabio] Quartararo, que é um piloto muito bom. [Com] a KTM, mesma coisa. [E há a Aprilia e a Honda.

"Estamos na MotoGP. O que aprendi quando estava lutando contra eles, com [Andrea] Dovizioso, em 2017, é que você precisa cuidar de todos porque, de um ponto a outro, eles podem mudar a situação".

A Ducati teve uma temporada recorde em 2024, vencendo 19 dos 20 GPs e conquistando as oito primeiras posições na corrida sprint em Buriram.

Embora Márquez tenha se juntado à equipe de fábrica, a Ducati perdeu Martín, bem como os vencedores da corrida Marco Bezzecchi e Enea Bastianini de sua lista para equipes rivais.

A Pramac também encerrou uma parceria de duas décadas para unir forças com a Yamaha, deixando a Ducati com seis motos no grid este ano, em vez de oito em 2024.

A fabricante italiana também reduziu o fornecimento de máquinas de fábrica este ano, com Fabio di Giannantonio, da VR46, sendo o único piloto, além de Bagnaia e Márquez, a ter acesso à mais recente GP25.

Na esteira da situação atual, Bagnaia admitiu que é improvável que a Ducati domine o campeonato da mesma forma este ano - com a expectativa de que a Aprilia e a KTM sejam seus maiores adversários.

"Acho que, com uma equipe a menos na Ducati [após a saída da Pramac], será mais difícil fazer o que fizemos no ano passado - fechar o pódio e as corridas", admitiu o bicampeão mundial.

"Os pilotos da KTM são super competitivos, especialmente [Pedro] Acosta. Mas temos que ver a situação [financeira da KTM]".

"A Aprilia finalmente tem um campeão mundial [Martín], e também Bezzecchi - dois novos pilotos e com muito a ganhar. Bezzecchi quer melhorar os resultados do ano passado e Jorge quer continuar sendo o número um. Portanto, a Aprilia será competitiva".

"[Com] a Honda e a Yamaha é difícil saber. A Yamaha no ano passado já estava um bom passo à frente. Nas últimas corridas, elas estavam mais próximas, então vão melhorar [ainda mais].

"Para a Honda, será difícil continuar na mesma situação, então também espero um passo à frente. Mas os principais são Ducati, Aprilia e KTM no momento, então vamos ver'.

