Williams lança Academia de Engenharia junto com Komatsu

As ambições de qualquer projeto de engenharia de Fórmula 1 são sempre voltadas para levar a equipe envolvida o mais alto no grid.

A Komatsu-Williams Engineering Academy não é diferente e tem aspirações de longo prazo semelhantes – mas muito mais além.

O programa foi lançado nesta quinta-feira, com o objetivo de atrair talentos novos e até então inexplorados.

Um evento de lançamento foi realizado no teto do motorhome da equipe no GP da Itália no último fim de semana, que incluiu uma visita de Alex Albon – recém-saído da nona colocação.

O chefe da equipe Williams, James Vowles, também estava presente e se dirigiu aos convidados para definir em detalhes o que a Academia significa para a equipe e para ele pessoalmente.

"A engenharia é um domínio enorme em muitas disciplinas. Estou realmente ansioso para ver esta academia crescer e decolar, vi os planos e estou animado com o que ela produzirá, acho que funcionará lado a lado com o que estamos fazendo na Williams, é um ajuste natural", disse ele.

“Eu mesmo, há cerca de 30 anos, entrei em um mecanismo semelhante, eu era um graduado entrando na F1 e a F1 há 30 anos não tinha a mínima ideia do que fazer com os graduados.

“Realmente me ocorreu que eu queria ter certeza de que forneceríamos oportunidades para as gerações futuras, investir nas gerações futuras porque elas são as que se tornarão nossos líderes no futuro.

“É uma parte incrivelmente importante do que a Williams é hoje e do que a Williams será nos próximos cinco a 10 anos, esse investimento mostra imediatamente que a jornada da Williams não é sobre atalhos, é sobre colocar as bases no lugar com os graduados do futuro.”

Com experiência de trabalho, estágios, colocações e programas de graduação em oferta, a joint venture da Komatsu e da Williams está se definindo como líderes de tais projetos.

“A Engineering Academy está em funcionamento há vários anos e o princípio por trás dela é realmente encontrar a próxima geração de talentos de alto potencial de uma perspectiva STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)”, explica a diretora de RH da Williams, Ann Perrins.

“De uma perspectiva global, buscamos envolver uma ampla gama de alunos, trabalhando com a ‘F1 in Schools’ e levaremos 10 alunos para o programa a cada ano. Buscamos investir nisso ano após ano e os princípios são que encontramos grandes talentos, os ajudamos a se desenvolver e damos a eles uma experiência realmente fantástica.”

O que está no cerne do lançamento é a parceria plurianual da Williams com a Komatsu, que foi anunciada em fevereiro como um “momento de declaração” para a equipe.

RP - Komatsu Engineering Photo by: Williams

Enquanto o logotipo da Komatsu agora ostenta orgulhosamente os carros de Albon e Franco Colapinto, para Perrins o relacionamento é muito mais profundo.

“A Komatsu é uma parceira relativamente nova para nós, mas imediatamente estávamos realmente alinhados em algumas dessas principais oportunidades de trabalhar juntos”, disse ela.

“O principal a dizer é que com essas parcerias realmente importantes como a Komatsu, é muito mais do que os adesivos no carro. É garantir que realmente tragamos grande valor à parceria.”

A F1 in Schools é um fator importante para a academia e fornece os candidatos em potencial para participar do esquema.

Uma competição internacional STEM, desafia alunos de mais de 40 países a projetar e correr com carros de F1 em miniatura usando software de design auxiliado por computador.

Aqueles que forem bem-sucedidos participarão das finais mundiais, este ano sediadas na Arábia Saudita, para então potencialmente progredir para a Komatsu-Williams Engineering Academy.

“A F1 in Schools é uma parceria realmente perfeita para isso”, disse Perrins.

“Eles são uma organização sem fins lucrativos; eles trabalham globalmente para identificar talentos em todo o mundo para entrar no automobilismo no futuro.

“Eles têm uma competição fantástica e, na verdade, estamos nos juntando a ela e conhecendo seus alunos finalistas na Arábia Saudita. Então, eles se inscrevem para fazer parte da academia e passam pelo centro de avaliação.

“Tivemos várias histórias de sucesso e, de fato, recentemente, três deles fizeram nosso ano de estágio industrial, então eles vieram e trabalharam com a Williams por um ano e, a partir daí, dois deles agora se juntaram ao nosso programa de pós-graduação.

“Depois que entrarem no programa, eles terão um mentor para trabalhar com eles trimestralmente. Então, eles terão acesso a eles. Temos uma plataforma de e-learning específica e há muito conteúdo de F1 realmente ótimo que realmente atrai as pessoas que temos há vários anos.

“Então, uma coisa que eles também ganham, o que é brilhante, é que eles podem competir por algumas das outras ofertas de carreiras iniciais que temos.”

Junto com a F1 in Schools, a academia também apresenta uma oportunidade para aqueles com origens menos tradicionais em engenharia encontrarem seu lugar na indústria.

Esse é um aspecto do projeto que entusiasma a Komatsu, como seu vice-presidente de transformação global da marca, Todd Connolly, explicou antes do evento de lançamento em Monza.

“A diversidade é um grande foco em nossa indústria e na Komatsu, particularmente. Historicamente, tem havido mais carreiras dominadas por homens em nossa indústria e é absolutamente nosso foco, até os níveis mais altos da organização, aumentar a diversidade de gênero”, disse ele.

“Este programa também amplia o conjunto de talentos geograficamente – a Komatsu tem mais de 64.000 membros de equipe globalmente, então este programa abrirá oportunidades para pessoas em todo o mundo. A aptidão não deve ser limitada pela localização geográfica

“Quando começamos a conversar com a Williams e descobrimos que eles têm um foco muito semelhante e uma ambição muito compartilhada em torno do desenvolvimento de talentos, a sinergia simplesmente pareceu certa. As duas organizações, Williams e Komatsu, têm valores compartilhados e um foco compartilhado no desenvolvimento de pessoas.”

Com a Komatsu tendo sido uma parceira técnica da equipe Willams F1 durante a década de 1990, esta foi uma chance de nos reunirmos novamente em uma capacidade completamente diferente.

Alex Albon, Williams Racing, RP - Komatsu Engineering Photo by: Williams

“Nosso objetivo é criar valor junto com a Williams. A parceria anterior era, na época, sobre o desenvolvimento de tecnologias. A parceria que temos agora é sobre o desenvolvimento de pessoas e também sobre a conscientização sobre carreiras STEM em nosso setor", disse Connolly.

"Os participantes da Engineering Academy serão candidatos incríveis, de alto potencial e alto desempenho no final de sua jornada educacional - teremos que encontrar uma maneira de compartilhá-los entre nós e a Williams!"

Potencialmente, descobrir as estrelas da engenharia do futuro em todo o mundo - e em toda a sociedade - sem dúvida um dia beneficiaria a Williams e seus resultados na pista.

Perrins e Connolly, no entanto, sentem que a Komatsu-Williams Engineering Academy tem objetivos muito mais amplos.

"É mais amplo do que isso, eu diria", disse Perrins.

"De uma perspectiva de marca, para a Williams e a Komatsu, ela tem esse alcance realmente grande e parceria com a 'F1 in Schools'. Isso apenas ajuda a levar o automobilismo como uma carreira para uma ampla comunidade de estudantes.

“Mas então, obviamente, para aqueles que são bem-sucedidos em entrar no programa, é uma maneira muito importante de investirmos em seu desenvolvimento de uma perspectiva de carreira inicial.”

“Não há nada mais satisfatório do que ver alguém sair de um programa e estar no que esperamos ser realmente o ápice de sua área escolhida”, acrescenta Connolly.

“Então, definitivamente, nossas esperanças são de que os talentos fluam não apenas para a Fórmula 1, mas também para o setor industrial pesado, porque precisaremos de mais e mais pessoas em funções técnicas e de engenharia em nosso espaço, para facilitar os próximos 100 anos de crescimento, assim como nossos primeiros 100 anos de crescimento foram impulsionados por nosso pessoal.”

Uma coisa certa é que os caminhos para tais posições se tornam muito mais abertos com a recém-lançada Komatsu-Williams Engineering Academy e o trabalho que a parceria está fazendo para torná-la um sucesso.