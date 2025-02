Autosport Awards reúne estrelas do automobilismo para celebrar os destaques do ano

A simples leitura da lista dos nomes que subiram ao palco durante o Autosport Awards, na cerimônia de premiação na noite da última quarta-feira, dá uma ideia da ilustre história e da importância contínua que o evento tem no mundo automobilismo.

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, os chefes de equipe Christian Horner, Zak Brown e James Vowles, o campeão de F1 de 1996, Damon Hill, o vencedor de 13 GPs David Coulthard, a diretora da F1 Academy, Susie Wolff, e o novo piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, todos apresentaram ou receberam prêmios na noite.

Acrescente a isso outros chefes de equipe, pilotos de F1 e diretores de categorias espalhados pela sala no Roundhouse de Londres, e o evento era onde estavam os maiores nomes do automobilismo - assim como a lista de vencedores.

Max Verstappen, Lando Norris, Bernie Ecclestone, McLaren, o GP de Las Vegas e Andrea Stella estavam entre os que receberam os prêmios.

A F1 Academy coroou sua campeã de 2024, Abbi Pulling, enquanto o futuro parece estar em boas mãos, já que o campeão britânico de Fórmula 4, Deagen Fairclough, foi nomeado o Jovem Piloto do Ano apresentado por Silverstone Autosport BRDC.

Apresentado por Qiddiya e apresentado por Dermot O'Leary e Lee McKenzie, a noite foi encerrada com um DJ set da ex-Spice Girl, Melanie C.

Melanie C é DJ durante o Autosport Awards 2025 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

As comemorações foram ainda mais intensas do que o normal para a "maior noite do automobilismo", já que tanto a Autosport quanto a F1 comemoram seus 75º aniversários este ano.

"Uma das minhas frases favoritas é: 'a tradição é um experimento que deu certo'", disse James Allen, presidente da Motorsport Business em contato com a F1, durante a cerimônia.

"Setenta e cinco anos atrás, a Autosport foi lançada apenas algumas semanas após o primeiro GP de F1 em Silverstone. Em ambos os casos, foi o início de algo que prosperou e se tornou uma tradição ao longo de 75 anos".

"Nunca houve um momento melhor para ser um fã de automobilismo do que hoje. Por quê? Por causa da qualidade da competição e das muitas maneiras diferentes que os fãs têm agora para se envolver com o nosso esporte".

"Outra das minhas frases favoritas que ouço com frequência, tanto do setor quanto dos fãs, é: 'Nunca acredito até ler na Autosport'".

"Isso acarreta uma imensa responsabilidade, mas sabemos que ela é valorizada e certamente também a valorizamos. Portanto, a F1 e a Autosport nasceram no mesmo verão de 1950, e estamos muito, muito orgulhosos de compartilhar este 75º aniversário com a Fórmula 1".

Deagan Fairclough, vencedor do prêmio Silverstone Autosport BRDC Young Driver of the Year Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Lista completa dos vencedores do Autosport Awards:

Prêmio Especial do 75º Aniversário - Bernie Ecclestone

Piloto Internacional do Ano - Max Verstappen

Piloto Britânico de Competição - Lando Norris

Personalidade do Ano - Andrea Stella

Piloto Internacional de Rally do Ano - Sebastien Ogier

Piloto Britânico de Competições Nacionais do Ano - Jake Hill

Carro de Competição Internacional - MCL38

Promotor do Ano - GP de Las Vegas

Momento do Ano - Performance de Verstappen no Brasil

Parceria de Marca do Ano - Peroni Nastro Azzurro 0.0% x Scuderia Ferrari

Pioneirismo & Inovação - Pirelli - Pneus certificados pelo Forest Stewardship Council

Campeã da F1 Academy - Abbi Pulling

Jovem Talento do Ano - Deagen Fairclough

BORTOLETO revela TESTE SURPRESA, veja depoimento; WOLFF DESILUDIDO com HAMILTON, Honda em APUROS e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!