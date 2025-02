É uma história raramente vista na NASCAR moderna. Um piloto mais velho tem a chance de correr com os carros que ele ajudou a construir na pista onde fez seu nome, realizando um sonho que ele achava que estava perdido no tempo - e contra algumas das maiores estrelas do automobilismo americano.

Essa história começa em Bowman Gray - um oval de asfalto de um quarto de milha que existe há mais tempo do que a própria NASCAR. A história dessa pista de Winston-Salem, Carolina do Norte, é ilustre, e Tim Brown, de 53 anos, tem sido uma parte importante dela.

Com mais de 100 vitórias e 12 campeonatos, ele é o piloto mais vitorioso de todos os tempos na infame "Madhouse" (Casa de Loucos, em tradução direta). Ele é até mesmo o dono do recorde da pista, com um tempo de 12,965 segundos em um carro modificado, que está em vigor desde 2016.

Quando Brown não está colecionando troféus em Bowman Gray, ele está na oficina da Rick Ware Racing ajudando na montagem dos carros da NASCAR Cup Series que correm no cenário nacional todos os fins de semana.

Quando a categoria de stock car dos EUA anunciou suas intenções de retornar a Bowman Gray pela primeira vez em mais de meio século, Rick Ware não demorou muito para descobrir quem ele queria para correr seu carro #15 no Clash. Por sorte, ele já estava trabalhando na oficina.

O sonho

Rick Ware, Tim Brown Foto de: Rick Ware Racing

Brown ganhou seu primeiro campeonato em Bowman Gray em 1996, repetindo o feito em 1997 e 1998. Durante esse período, o sonho de alcançar a NASCAR permaneceu em sua mente, mas com o passar dos anos, o sonho desapareceu. Pouco antes de ganhar seu quarto título na pista em 2002, ele sentiu que suas chances de chegar à NASCAR estavam praticamente acabadas.

"Quando cheguei aos 30 anos de idade, percebi que eram todos jovens que estavam tendo oportunidades nas equipes da Cup", disse Brown ao Motorsport.com.

"E os pilotos com dinheiro de patrocinadores ou de famílias ricas estavam conseguindo vagas, e não pessoas como eu, que vinham da base - [nós] não tínhamos muito dinheiro para me sustentar nas corridas. Só tínhamos que trabalhar duro para chegar à pista".

Poucos pensavam que esse dia chegaria. Brown ficou surpreso ao saber que a NASCAR estava pensando em voltar para Bowman Gray.

Na última vez que os carros da NASCAR Cup correram lá, Brown tinha apenas um mês de idade. E, apesar de todo o sucesso que teve em sua carreira, ele tinha certeza de que o dia em que pôde contar ao filho Cam, à filha Marley e à esposa Megan que iria participar das corridas da Cup "foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida".

Tim Brown com sua família Foto de: Rick Ware Racing

Mas, apesar de ser um momento de orgulho para Brown, os pilotos da Cup já estão lamentando o fato de que não poderão contar com o veterano da Bowman Gray para conselhos, como exemplificado por uma conversa recente que ele teve com um piloto que buscava sua experiência. Brown lhe disse com humor: "'Não, você está por sua conta, amigo. Vou tentar vencê-lo, não ajudá-lo!"

Apesar de suas milhares de voltas de experiência, Brown está mantendo suas expectativas sob controle para o desafio que tem pela frente.

"Sou um piloto. Quero ir e vencer a corrida, mas também preciso ser realista. No fundo, como piloto, você quer ir lá e dar tudo de si e vencer a corrida, mas, na realidade, se pudermos ser competitivos, participar da corrida e fazer um bom show, ficarei feliz com isso".

As peças, os componentes e o coração das corridas

Atualmente, não há muitos pilotos em campo que possam realmente montar os carros com os quais estão correndo. Esse "novato" conhece a pista e o carro dele melhor do que quase todos os outros.

"Eu gostaria de pensar que o fato de eu ajudar a construir o carro, parafusá-lo e pilotá-lo no dinamômetro de chassi e no estacionamento ajudaria, mas essas equipes têm mecânicos e pessoal tão experientes trabalhando nesses carros em todo o setor que isso não é realmente uma vantagem".

"Para mim, é apenas uma questão mental... Acho muito legal poder ajudar a construir o carro que vou pilotar".

Isso é algo que o diferencia dos pilotos regulares da Cup e é parte da razão pela qual os pilotos de fim de semana em Bowman Gray ficam tão frustrados quando seus carros são destruídos. Esse não será o caso das estrelas da NASCAR quando entrarem na "Madhouse" em alguns dias.

"Esses caras são os melhores pilotos do mundo", disse Brown. "Todos eles estão recebendo muito dinheiro para fazer isso. No nível em que eu corro semanalmente, não somos pagos para fazer isso, portanto, quando arrancam 1.5 mil dólares do meu carro de corrida, fico muito chateado com isso".

"Não sei se os pilotos da Cup têm a mesma paixão que nós temos no nível local, quando é o seu dinheiro que está sendo gasto e não o de um rico proprietário de equipe. Provavelmente é um pouco diferente".

"Eu sou pago para trabalhar em carros de corrida, estejam eles rasgados ou limpando confetes de vitórias, então isso não vai mudar nada por trás do volante", declarou.

Rick Ware, Tim Brown Foto de: Rick Ware Racing

Abraçando o espírito da "Madhouse

A reputação notória da "Madhouse" envolve muito drama, com os ânimos frequentemente exaltados, e o próprio Brown esteve no meio de alguns momentos virais.

"Se você correr naquele lugar por algumas temporadas, com certeza estará em um dos destaques", disse Brown. "Eu corro lá há 33 anos, então não me orgulho disso [das atitudes exaltadas], especialmente agora que tenho dois filhos que podem acessar o YouTube e assistir a vídeos de meu pai agindo como não deveria..."

"Sou um piloto obstinado (e) muito apaixonado por isso. Não aguento muito antes de me passar. Não tenho orgulho disso, mas faz parte das corridas em Bowman Gray".

"Isso faz parte das corridas em Bowman Gray'. Brigas, vinganças e mágoas são a norma nessa pista incrivelmente apertada. A única maneira real de seguir em frente é 'dar um totó', o que certamente provocará conflitos".

Tim Brown Foto de: Rick Ware Racing

Embora a empolgação seja real, ainda há detratores que não entendem por que a NASCAR, que abandonou o tradicional Daytona Clash em favor de mercados chamativos como Los Angeles, agora está correndo em Bowman Gray. Mas Brown acha que é uma decisão brilhante.

"Haverá quem diga que essa corrida não será boa, mas eu acredito mil por cento que, se você for correr em uma pista de 1/4 de milha com um carro da Cup, tem que ser no Bowman Gray Stadium. É a pista de corrida sancionada pela NASCAR mais antiga da história. Foi um dos primeiros. Fica bem aqui, a 45 minutos da maioria das oficinas da Cup".

"Eu entendo o lado mercadológico disso, como [Los Angeles] é uma cidade grande - você vai atrair esse mercado e esse público. Mas, cara, para os fãs de corrida locais que vão ao estádio todos os sábados à noite para nos ver correr, trazer os carros da Cup de volta para lá é absolutamente incrível. Essas pessoas não poderiam comprar os ingressos com rapidez suficiente".

Quanto à corrida em si, o veterano duvida que veremos os carros da Cup ultrapassarem a faixa dos 13 segundos, e os carros provavelmente serão mais de um segundo por volta mais lentos do que seu recorde de volta.

Mas o retorno da NASCAR traz consigo algumas atualizações e melhorias, que podem mudar a maneira como os pilotos atacam a pista.

"Eles tiraram um pouco da superfície de corrida com as barreiras de segurança, o que é bom porque é a mesma coisa para todo mundo, então só temos que reaprender a pista", explicou Brown, que está satisfeito com o trabalho feito no circuito.

"Agora, há uma parte de mim que odeia ver os antigos guardrails desaparecerem e parte do patrimônio que o estádio tinha. Parte de mim está triste com isso, mas eu entendo".

"Não estou dizendo que será a melhor corrida de Cup que você já viu, mas será algo realmente importante para os fãs e pilotos. Se você observar a história do local - seus [Dale] Earnhardts, [Richard] Pettys e [Bobby] Allisons - todos eles correram lá. Você está levando o local de volta para o lugar de onde tudo veio. Não é legal?"

Com base no público lotado, ele não é o único que pensa assim. E ele também não será o único herói local na corrida, pois Burt Myers também se inscreveu no evento, correndo com o carro #50.

A Rick Ware Racing é uma equipe menor do que a maioria das equipes da Cup Series e nunca venceu, mas Brown promete uma coisa: "Vou dar 110%, seja lá qual for o resultado".

