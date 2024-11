O prêmio Momento do Ano da Autosport está aberto à votação dos fãs pela primeira vez em 2024 e será apresentado pelo Circuito Internacional do Bahrein.

A pista de Sakhir, com 5,412 km, foi inaugurada em 2004 e recebe grandes eventos internacionais, incluindo o GP do Bahrein de Fórmula 1 e as 8 Horas do Bahrein do Campeonato Mundial de Endurance.

Agora, ela apoiará o prêmio Momento do Ano, que visa marcar o ponto alto da temporada de automobilismo - e a votação já está aberta.

Os fãs podem escolher entre quatro indicados e o vencedor será anunciado no novo Autosport Awards , no Roundhouse de Londres, em 29 de janeiro de 2025.

O chefe executivo do Circuito Internacional do Bahrein, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, disse: "Como um circuito que recebe os melhores eventos globais de automobilismo, nosso objetivo é ajudar a criar memórias duradouras para os fãs".

"Portanto, é natural que apoiemos o Momento do Ano da Autosport, um prêmio que celebra essas lembranças especiais. Tenho certeza de que haverá muito debate entre os fãs e estamos ansiosos para comemorar os vencedores em janeiro".

Nomeados para o Momento do Ano, apresentado pelo Circuito Internacional do Bahrein

Norris conquista sua primeira vitória em um GP, em Miami

Lando Norris, Equipe McLaren F1, 1ª posição, comemora com seu troféu Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

As melhorias feitas no MCL38 da McLaren permitiram que Lando Norris demonstrasse um ritmo de corrida desafiador para a Red Bull ao largar da quinta posição no grid em Miami. Ele aproveitou um período de safety car para ultrapassar o líder Max Verstappen e garantir sua primeira vitória em um GP no campeonato mundial, dando início à disputa pelo título com a McLaren.

Ferrari vence a épica Le Mans

Vencedor da corrida #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

A Porsche chegou à maior corrida de endurance do mundo com um pequeno favoritismo, mas uma disputa brilhante acabou se resumindo a uma luta entre Ferrari e Toyota. No final, a 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen conquistou a vitória por 14 segundos de vantagem após 24 horas de corrida acirrada.

Hamilton conquista a vitória em um brilhante GP da Grã-Bretanha

Peter Bonnington, engenheiro de corrida sênior da Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1ª posição, comemoram no pódio Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton encerrou seu jejum de vitórias em um emocionante GP da Grã-Bretanha, afetado pela chuva, em Silverstone. Hamilton pulou para a frente ao parar no momento certo para usar pneus slick, depois cuidou de seu composto macio para segurar Max Verstappen e conquistar a nona vitória em casa, um recorde.

A aula magistral de Verstappen na chuva brasileira

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Após um período sem vitórias no meio da temporada, Max Verstappen se recuperou com uma aula na chuva de Interlagos. Depois de se classificar em 17º lugar, Verstappen subiu no pelotão e se beneficiou quando outros pararam antes de uma bandeira vermelha que lhe deu uma parada de pneus gratuita. Ele então passou e se distanciou de Esteban Ocon para vencer por 19 segundos.

Os vencedores anteriores do prêmio Momento do Ano incluem a vitória da Ferrari em seu retorno às 24 Horas de Le Mans em 2023 e a primeira vitória de George Russell em um GP em Interlagos em 2022.

Outros prêmios abertos à votação dos fãs incluem Piloto de Corrida Internacional do Ano apresentado pela Pirelli, Carro de Competição Internacional do Ano, Piloto de Rally Internacional do Ano, Piloto de Competição Britânico do Ano e Piloto Nacional do Ano.

Para dar sua opinião sobre os vencedores de 2024, clique aqui!