A Associação de Pilotos da Fórmula 1 causou alvoroço há algumas semanas ao publicar uma carta aberta no Instagram exigindo respostas da FIA sobre o comportamento dos competidores. No texto escrito em conjunto após reunião no México, eles pediam que a regulamentadora explicasse qual estava sendo o fim do dinheiro pago em multas.

Além disso, o texto rebatia as recentes polêmicas causadas, principalmente, por parte da FIA ao multar Max Verstappen pelo uso de palavrões. Com a falta de resposta até o momento, antes do GP de Las Vegas, Lewis Hamilton deu sua opinião sobre o assunto.

"Se não tivermos uma resposta, tenho certeza que iremos 'caçá-los'. Sei que há muita coisa acontecendo no momento, mas acho que é só para mostrar que, mais do que nunca, os pilotos estão unidos, o que talvez não seja algo que você sempre viu no passado", começou durante as coletivas que antecedem o fim de semana.

O GPDA sempre existiu na categoria, no entanto, foram raras as vezes que os pilotos conseguiram entrar em um consenso sobre os assuntos ou exigiram qualquer tipo de manifestação pública.

No caso mais recente, o comunicado deixa claro o descontamento geral com as atuais polêmicas envolvendo o uso de joias e palavrões no fim de semana.

"Nossos membros são adultos, eles não precisam de instruções da mídia sobre coisas triviais como joias ou suas roupas íntimas. O GPDA já demonstrou, em inúmeras ocasiões, que as multas monetárias aplicadas aos pilotos não são apropriadas para o nosso esporte".

A questão das joias pode ser um ponto particular para Hamilton, uma vez que o piloto já foi multado inúmeras vezes pelo uso de piercing durante a corrida. Em sua fala, o heptacampeão ainda defendeu que os pilotos devem continuar exigindo mudanças por parte da FIA.

"Acho que há algumas coisas que precisam ser abordadas e temos que fazer, a FIA tem que trabalhar melhor e colaborar conosco, porque queremos que o esporte continue a prosperar e a ser melhor, não temos nada a ganhar com os comentários que fazemos".

"Em termos de coisas que podem ser melhores no fim de semana e tudo o que pedimos é que comuniquem conosco e nos incluam. É preciso haver mais do que isso".

Outro assunto bastante comentado é a saída com efeito imediato de Greg Maffei, CEO da Liberty Media, proprietária da F1. Ao ser questionado sobre o assunto, Hamilton disse que sua única preocupação é se Stefano Domenicali desistir do projeto.

"Eu realmente espero que Stefano não vá embora, porque ele tem sido muito importante nas mudanças no andamento do esporte. Tenho conversado muito com ele sobre a realização da corrida na África, e foi ele quem realmente prometeu que vai garantir que terminemos isso antes de eu sair daqui, então isso é importante".

"Greg, também tem sido incrível em termos de entrar e realmente ajudar o esporte a crescer. É uma das figuras principais lá. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, e quem quer que eles coloquem no lugar, só espero que tenham a mesma opinião".

"Mas, no momento, parece que tudo desmoronou com todas as pessoas saindo da frente e do centro, mas às vezes você precisa sacudir a árvore para que algumas maçãs caiam".

Outra polêmica que se espalhou nas últimas semanas foi Toto Wolff, chefe da Mercedes, dizendo que Hamilton tem uma "data de validade", dando a entender que a ida para a Ferrari poderia não ser tão boa quanto todos estavam esperando.

Dias depois, o austríaco se retratou e explicou que não quis dizer que o piloto deveria se aposentar, mas apenas destacou que a idade é um fator que precisa ser considerado no esporte, uma vez que o heptacampeão começará o ano com 40 anos.

Porém, ao ser questionado sobre o assunto, o britânico confessou que não poderia se importar menos com o 'bafafá' que rendeu nas redes sociais.

"Falei com Toto mais cedo. Eu não vi o que está nas notícias, para ser honesto, até este fim de semana, então não estou acompanhando isso hoje. Isso não faz nenhuma diferença para mim. Acho que ele esclareceu seu ponto de vista e Toto tem apoiado enormemente ao longo dos anos. Então realmente não tem nenhuma influência".

Lewis deixará a Mercedes após 12 anos de parceira e seis títulos com a fábrica alemã. O piloto passará a defender as corres da Ferrari ao lado de Charles Leclerc em 2025, mas o sentimento de despedida da atual equipe já está instalado desde o início do ano, quando o anúncio foi feito oficialmente.

Hamilton foi perguntado sobre o legado que deixa na Mercedes e confessou que está orgulhoso do trabalho de inclusão que fez junto à equipe.

"Acho que o que mais me orgulha, quando penso no que deixo para trás, espero que seja de uma forma positiva, é o trabalho que fizemos, a diversidade, isso é algo que mais me orgulha".

"O primeiro momento, sentado com Toto, ele tendo a mente aberta para toda a equipe, tendo a mente aberta para todos os membros da equipe passando pela diversidade, incluindo treinamento e realmente criando uma equipe de diversidade".

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!