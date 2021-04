Eric Granado estreia no Campeonato Espanhol de Superbike neste fim de semana no Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Piloto da Team Honda Laglisse, ele irá compor o grid da principal categoria, a Superbike, com a CBR 1000RR-R Fireblade SP. A etapa de abertura inclui uma corrida no sábado e outra no domingo. O BandSports fará a transmissão no domingo, a partir das 8h.

“As expectativas são muito boas”, disse Granado. “Estou motivado e não vejo a hora de começarem os trabalhos da etapa. Foi um longo preparo, uma longa pré-temporada para chegar até esse momento. Além dos treinos com a moto, tive uma preparação completa, com treinos físicos e mental. Estou ótimo fisicamente, acredito que será um ótimo início”, ressaltou o paulistano de 24 anos.

Atual tetracampeão do SuperBike Brasil na principal categoria e dono de um título do Campeonato Europeu de Moto2, Granado é um dos principais nomes do país na motovelocidade. Ele tem o patrocínio da Honda Brasil para competir no Campeonato Espanhol, um dos mais fortes do mundo.

“É claro que ainda estou em fase de aprendizado na Espanha, assimilando muita informação da moto, equipe, pneus e campeonato. Tem muita coisa que tenho que me adaptar em curto tempo. Serão duas baterias, experiência que já tive no Brasil, mas preciso ter melhor preparo físico, porque as corridas são mais longas”, comenta.

Além de Eric Granado, a Team Honda Laglisse tem na equipe os pilotos espanhóis Jordi Torres e Javier Airtime e o francês Phillip Le Gallo. O chefe é Jaime Avilés.

O BandSports vai transmitir ao vivo o campeonato e Granado celebrou o fato de poder ter suas manobras exibidas no país.

“Estou feliz demais com essa notícia. É uma grande oportunidade para todos os fãs e amigos poderem assistir às corridas, além de reforçar a torcida. Com certeza vai me motivar muito mais a trazer bons resultados para o nosso país”, finalizou.

Programação 1ª etapa Espanhol de Superbike:

(Horários de Brasília)

Sábado (10/4)

5h20 às 5h50 – Treino cronometrado Superbike

9h45 – Corrida 1 Superbike – 16 voltas

Domingo (11/4)

4h45 às 4h55 – Warm-up Superbike

8h – Início transmissão canal BandSports

9h – Corrida 2 Superbike – 16 voltas

10h30 – Término transmissão canal BandSports

Calendário Campeonato Espanhol de Superbike 2021

1ª etapa – 10 e 11 de abril – Jerez

2ª etapa – 15 e 16 de maio – Navarra

3ª etapa – 19 e 20 de junho – Aragão

4ª etapa – 17 e 18 de julho – Barcelona/Catalunha

5ª etapa – 28 a 29 de agosto – A confirmar

6ª etapa – 23 e 24 de outubro – Valência

7ª etapa – 30 e 31 de outubro – Jerez

